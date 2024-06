Umstrittene Präsidentin der TU Berlin Beschäftigte solidarisieren sich mit Geraldine Rauch

Nach dem Eklat um das „Liken“ eines antisemitischen Posts durch die Präsidentin der Technischen Universität Berlin (TU), Geraldine Rauch, erscheint die Belegschaft an der Hochschule hin- und hergerissen. So gab es intern bereits Rücktrittsforderungen. Nun stellen sich 129 Beschäftigte in einem Schreiben „kritisch hinter das TU-Präsidium“. Es sei am Morgen des 3. Juni an das Präsidium übergeben worden, die Stellungnahme liegt dem Tagesspiegel vor.

Die Unterzeichnenden „verurteilen die unverhältnismäßigen Anfeindungen gegen Geraldine Rauch als Person“, denn die Präsidentin demonstriere „seit vielen Monaten, dass ein wohlüberlegtes Handeln auch bei sehr sensiblen Themen möglich ist“. Damit dürfte der dialogorientierte Umgang mit pro-palästinensischen Protesten gemeint sein. Tatsächlich ist es an der TU im Vergleich zu den anderen großen Berliner Unis, Humboldt-Universität und Freier Universität, relativ ruhig geblieben.

Gleichzeitig fordern die Beschäftigten, zu denen auch Professoren, Verwaltungsmitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeitende und studentische Hilfskräfte gehören, eine „Aufarbeitung“ der Social-Media-Aktivitäten der Präsidentin. Zwar habe sich Rauch zeitnah erklärt, doch könne diese „Entschuldigung nur ein erster Schritt sein“. Zeitnah solle sie das Gespräch suchen und diesen Prozess auch dokumentieren.

Die Initiative betont, sie wolle „gerechtfertigte Kritik und ungerechtfertigte Hetze“ unterscheiden. So sei die Ernennung des Antisemitismusforschers Uffa Jensen zum Antisemitismusbeauftragten der TU begrüßenswert, die Diskussion dürfe an der „Universität als wichtigen Diskursraum“ stattfinden. Die Universität sei ein „demokratischer Ort“. Dort dürfe es keinen „Raum für persönliche Diffamierungen und Hetze gegen einzelne Personen“ geben, „insbesondere nicht durch rechte Netzwerke und ihre Followerschaften“.

Wie aus Universitätskreisen zu hören ist, seien die Kritiker der Präsidentin in der Minderheit, deutlich mehr würden ihr Unterstützung aussprechen. In den sozialen Medien ist zu sehen, dass die studentische Fachbereichsinitiative EB 104 an einem Unigebäude ein Transparent ausgerollt hat, auf dem „Geraldine bleibt“ zu lesen ist sowie „Hochschulautonomie statt Hetze“. Zuletzt hatten sich immer wieder Stimmen aus der Politik zu dem Vorfall geäußert.

Auch ein Statement des Studierendenparlaments vom letzten Mittwoch erwähnen die Unterzeichnenden, in dem sich die Studierendenschaft ebenfalls „kritisch solidarisch“ mit der Präsidentin erklärt. Eine Aufarbeitung sei jedoch Voraussetzung, damit „drängende Probleme der Hochschullandschaft Berlin“ gelöst werden könnten.