Umstrittene TU-Präsidentin Rauch sprach mit jüdischen Studierenden – die fordern weiter Rücktritt

Geraldine Rauch, die umstrittene Präsidentin der Technischen Universität Berlin, hält an ihrem Amt fest – doch ausgestanden ist der Eklat um das Liken antisemitischer Tweets noch nicht. Das zeigte sich am Mittwoch im Akademischen Senat der Uni, wo sich Rauch erneut in der Sache erklärte.