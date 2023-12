Umweltbildung in der Kita „Bei uns gibt es jede Woche ein Stromsparkind“

Die Ernte war gut in diesem Jahr. Tomaten haben die Kinder gezogen, Mangold, Radieschen, Erdbeeren und Zwiebeln: All das wuchs auf dem kleinen Acker der „Ackerracker“ im Garten der L.i.n.O.!-Kita im brandenburgischen Rangsdorf.

Und während die Pflanzen und Früchte allmählich größer wurden, sprossen in den Köpfen der Kita-Kinder Erkenntnisse. Daher also, wurde allen klar, kommen unsere Lebensmittel. Diese Früchte und Gemüsesorten wachsen hierzulande, in dieser Saison. Gleichzeitig tauchten Fragen auf. Etwa die: Wo kommen eigentlich die Bananen aus unseren Frühstücksboxen her?

Mit dabei ist auch eine Fachfrau

Das Jahresprojekt „Ackerracker“ ist nur eine von vielen Aktivitäten der Rangsdorfer Kita, um das Umweltbewusstsein der Kinder zu wecken. Die Eltern-Initiativ-Kita ist bereits seit Jahren auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, mit der studierten Umweltpädagogin Melanie Evans-Eichhorst ist eine Fachfrau dabei.

Umweltpädagogin Melanie Evans-Eichhorst © privat

„Jedes Jahr gibt es vier große Themen, die jeweils drei Monate lang behandelt werden: Sonne, Windkraft, Mobilität, Konsum“, erzählt sie. „Wir machen dazu Experimente, lesen Geschichten vor, basteln dazu, gehen raus – die Kinder lernen mit allen Sinnen.“ Sie bauen etwa eine kleine Windkraftanlage – und besuchen danach einen Windpark.

Oder sie konstruieren einen Stromkreislauf und setzen ihre Erkenntnisse über die Elektrizität gleich im Sinne der Nachhaltigkeit um. „Ein Kind ist jeweils eine Woche lang ,Stromsparkind‘ und passt auf, dass das Licht nicht unnötig angelassen wird.“

All das und noch mehr fällt unter den Begriff „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE). Die Unesco hat im Jahr 2015 ein Weltaktionsprogramm gestartet, um BNE bis 2030 weltweit in die Bildungssysteme zu integrieren, in Deutschland liegt die Umsetzung beim Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Ute Krümmel, Projektleiterin bei der Stiftung Kinder forschen. © Thomas Ernst - Stiftung Kinder forschen

Damit BNE auch in Kitas verankert wird, bietet die Stiftung „Kinder forschen“ mit Sitz in Berlin bundesweit Fortbildungen und Materialien an. „Seit 2016 haben wir 200 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet, die in Kitas gehen und Kurse für Kita-Leitungen anbieten“, sagt Projektleiterin Ute Krümmel.

Kitas, die die Inhalte der Fortbildungen erfolgreich umsetzen, können sich zertifizieren lassen. „Das macht sie auch für Bewerberinnen und Bewerber attraktiver.“

Auch den Eltern wird vermittelt: „Wir haben eine Haltung zu Nachhaltigkeitsthemen, genau wie wir eine Haltung zum Zähneputzen haben“. Nicht wenige Eltern stellen fest, dass ihre Kinder womöglich mehr über Nachhaltigkeit wissen als sie selbst. „Sie hören zum Beispiel von ihren Kindern, dass sie das Wasser beim Zähneputzen nicht laufen lassen sollen“, lacht Melanie Evans-Eichhorst.

Und vielleicht füllen sie auch die Frühstücksboxen ihrer Kinder künftig anders, mit weniger Plastikverpackung, und tun statt der Banane, die um die halbe Welt reisen muss, lieber Äpfel rein, die auf der Obstwiese nebenan gewachsen sind.