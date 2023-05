Unfähig zu kämpfen Warum die Schockstarre ins Gesetz muss

Wieso haben Sie sich nicht gewehrt? Warum sind Sie nicht einfach geflohen? Weltweit müssen sich Betroffene sexualisierter Gewalt derartige Vorwürfe anhören. Ihnen wird eine Mitschuld zugeschrieben, sie sollen für die Gewalttat mitverantwortlich sein, weil sie „passiv“ geblieben sind.

Ein schreckliches Narrativ, das nicht nur von den Tätern, sondern teilweise auch von der Polizei oder den Gerichten gepflegt wird. Dem Opfer einer Gruppenvergewaltigung in Pamplona (Spanien) 2016 etwa wurde stillschweigendes Einverständnis unterstellt, weil es sich nicht gewehrt hatte.

Hilfe Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch berät Jugendliche und Erwachsene zu allen Fragen, die mit dem Thema sexueller Missbrauch zu tun haben: Tel. (0800) 22 55 530 (bundesweit, kostenfrei, anonym). Das Hilfe-Telefon unterstützt auch online: www.hilfe-telefon-missbrauch.online



Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ stellt ein Beratungsangebot für Frauen dar, die „Gewalt erlebt haben oder noch erleben“: Tel. (08000) 116016 (bundesweit, kostenfrei, anonym). Das Hilfetelefon ist rund um die Uhr erreichbar und bietet ebenfalls eine Onlineberatung und einen Sofortchat an: www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon.html

Das liegt auch daran, dass weder allgemein bekannt ist noch in Gesetzen berücksichtigt wird, dass Körper und Psyche in der Ausnahmesituation einer Vergewaltigung nicht funktionieren. Der Mensch verfällt in eine Schockstarre, die eine Abwehrreaktion bei vielen unmöglich macht.

Zwei Forschende plädieren nun in der Fachzeitschrift „Nature Human Behaviour“ dafür, dass diese neurowissenschaftliche Erkenntnis endlich auch juristisch berücksichtigt wird.

Das ist in der Tat dringend nötig. Rund 70 Prozent der Frauen, die nach einem sexuellen Übergriff eine Notfallklinik aufsuchen, berichten, dass sie während der Tat „erstarrt“ waren, unfähig, sich zu bewegen, geschweige denn zu schreien, schreiben Ebani Dhawan und Patrick Haggard vom University College London.

Sicher nach Hause Das Heimwegtelefon ist ein Service bei dem angerufen werden kann, wenn man sich (nachts) auf dem Heimweg unwohl fühlt. Eine ehrenamtliche Person begleitet einen am Telefon bis nach Hause. Tel. 030 12074182 (bundesweit). Sonntag bis Donnerstag zwischen 20 und 24 Uhr, Freitag und Samstag zwischen 20 und 3 Uhr.

Es sei eine natürliche Reaktion auf eine potenziell lebensbedrohliche Situation. Das Gehirn blockiere unter anderem neuronale Schaltkreise, die für die willkürliche Bewegungssteuerung zuständig sind. Außerdem werde der Körper in einer solchen Situation mit Stresshormonen überschwemmt, die wiederum die Aktivität in jenen Hirnregionen unterdrücken, die eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung und der Verarbeitung von Emotionen spielen.

Der Körper stellt sich tot

Die Folge: Der Körper wird steif oder schlaff. Er stellt sich tot, um zu überleben – und lässt die Grausamkeit über sich ergehen. Eine bewusste Entscheidung gegen Abwehr, gegen Flucht ist das nicht.

Dennoch nutzen es manche Verteidiger als Argument vor Gericht, gar als stillschweigende „Zustimmung“, wenn am Körper der Opfer keine Kampfspuren nachzuweisen sind – wie in Pamplona.

Das Phänomen der Schockstarre zu ignorieren, führt nicht nur zu unfairen Schuldzuweisungen. Weil Betroffene fürchten, dass ihnen ihre fehlende Gegenwehr vorgeworfen wird, erstatten sie keine Anzeige, Täter werden nicht verurteilt.

Die Schockstarre als wissenschaftlichen Fakt anzuerkennen und in den nationalen Gesetzen zu verankern, könnte mehr Mut machen. Mut, sich Hilfe zu suchen. Mut, zur Polizei zu gehen. Mut, den Täter nicht ungestraft davonkommen zu lassen. Denn die Schuld liegt einzig und allein bei ihm.