Ungerechte Medizin Wenn Frauen sich durch ein männliches Medizinsystem schlagen müssen

In Deutschland gibt es eine Krankheit, von der schätzungsweise 1,5 bis 2,5 Millionen Frauen, also etwa jede zehnte Frau, betroffen sind. Es ist eine weibliche Volkskrankheit, die kaum bekannt ist. Nicht in der breiten Öffentlichkeit, und auch im Gesundheitssystem war sie lange unerkannt. Ihr Name lautet Endometriose.

Zwar befasst sich in dieser Woche ein Medizinkongress mit Endometriose, aber auch der wird nicht das Problem lösen, dass Frauen und ihre Belange nicht genug Aufmerksamkeit finden. Sie werden schlichtweg vernachlässigt in einem Medizinsystem, das von Männern für Männer entworfen wurde. Wenn schon eine feministische Sichtweise in der internationalen Außenpolitik zum Maßstab gemacht werden soll – wieso dann auch nicht in der Gesundheitspolitik?

Bei der Endometriose handelt es sich um Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut. Im Schnitt vergehen bis zu zehn Jahre, bis die Krankheit entdeckt wird. Das hat nicht nur rein medizinische Gründe. Betroffene werden häufig nicht ernst genommen, gar als „hysterisch“ bezeichnet, wie eine Studie zeigt. Die Frauen werden vertröstet, dass Menstruationsschmerzen normal seien – und wieder weggeschickt, weil Beratungsgespräche nicht vergütet werden.

Eine gynäkologische Krankheit, die im gynäkologischen Bereich verkannt ist. Ein drastisches Beispiel, aber natürlich nicht das einzige, wie Frauen sich immer wieder durch das Medizinsystem durchschlagen müssen.

Männer haben zwar häufiger einen Herzinfarkt, aber mehr Frauen sterben nach einem. Unspezifische Symptome, wie Müdigkeit, die gerade bei älteren Frauen auf einen Herzinfarkt deuten kann, werden oft als depressive Verstimmung abgetan. Die Frauen werden an einen Psychologen verwiesen, die Herzprobleme verschleppen sich und führen im schlimmsten Fall zum Tod. Die Beispiele sind endlos.

Symptome eines Herzinfarkts: Bei Männern treten Schmerzen im Arm auf, begleitet von einem Engegefühl in der Brust. Bei Frauen macht sich ein Infarkt eher durch Übelkeit, Sodbrennen, Schmerzen im Rücken oder Müdigkeit bemerkbar. © mauritius images

Die Medizin erwartet von Frauen, dass sie (mit ihrem Verstand) ihr Leid (in ihrem Körper) in den Griff bekommen, sie akzeptieren, oder eben ihren Lebensstil ändern, als würde sich damit die Krankheit in Luft auflösen. So ähnlich fasste es eine Forscherin zusammen.

Frauen schultern historische Bürde

Wie passend und so erschreckend. Symptome von Krankheiten, Behandlungsempfehlungen, Dosierung von Medikamenten – vieles beruht auf der Erforschung von Männerkörpern. Die historische Bürde lastet schwer auf den Schultern der Frauen. Das muss sich ändern.

Sie sind es auch, die mehr Zeit als Männer für Sorgearbeit wie Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen aufwenden und dadurch auch krank werden. Finanziell entschädigt werden sie nicht, dann doch wenigstens gesundheitlich.

Die Politik muss mehr Mittel geschlechterspezifische Forschung oder die Prävention und Behandlung von gynäkologischen Krankheiten wie Endometriose zur Verfügung stellen. Pharmafirmen müssen verpflichtet werden, ihre Studienergebnisse nach Geschlechtern getrennt auszuwerten. Es braucht auch mehr Wissensvermittlung, etwa im Medizinstudium.

Frauen sind nicht hysterisch. Sie kämpfen für ihre Gesundheit, in einem System, das nie auf sie ausgelegt war.

