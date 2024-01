Unis im Exzellenzwettbewerb Ist der Dauerkampf um Geld und Prestige noch zeitgemäß?

Der Exzellenzwettbewerb der deutschen Hochschulen geht in eine neue Runde, diese Woche steht die erste wichtige Vorentscheidung an. Der Wettbewerb ist inzwischen fast zwanzig Jahre alt. Wie zeitgemäß ist er noch?

Erstmal: Dieser Wettbewerb hat am Anfang sehr viel bewegt an den Hochschulen. Sie haben viel Neues entwickelt. Aber das können sie natürlich nicht über ewige Zeiten aufrechterhalten. Insofern halte ich es für problematisch, dass dieser Wettbewerb quasi auf Dauer gestellt wurde. Es kommt noch etwas hinzu.