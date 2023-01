Unsere Hochschule 75 Jahre freies Denken in Dahlem

Vor 75 Jahren, im Frühjahr und Sommer des Jahres 1948, während und weil die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) im Ostteil Berlins immer repressiver Einfluss auf die Universität Unter den Linden ausübte, bildete sich eine Initiative zur Gründung „einer freien Universität“ im Westteil der Stadt.

Sie entwickelte eine bemerkenswerte Dynamik: Am 23. Juli 1948 veröffentlichte der „vorbereitende Ausschuss zur Gründung einer freien Universität“ sein Manifest, bereits am 4. November beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Gründung einer freien Hochschule. Am 5. November öffnete die Immatrikulation, am 15. November begannen die Vorlesungen und am 4. Dezember 1948 (früher war kein großer Saal zu bekommen) fand im Titania-Palast in Steglitz die Gründungsfeier statt.

Die Festrede hielt Ernst Reuter, der gewählte Oberbürgermeister von Berlin und Vorsitzende des Gründungsausschusses der Freien Universität.

Heute, nach 75 Jahren, ist die Freie Universität Berlin eine große Volluniversität, eine Campusuniversität im grünen Südwesten Berlins. Mit ihrem Zukunftskonzept als „Internationale Netzwerkuniversität“ wurde sie ab 2007 im Rahmen des Exzellenzwettbewerbs ausgezeichnet und gefördert. Kooperation – innerhalb der Universität, aber auch regional, national, europäisch und global – ist ein Schlüsselbegriff.

In Berlin ist die Freie Universität ein Motor des Exzellenzverbunds Berlin University Alliance. National tritt die FU im Verbund German U15 von fünfzehn starken Volluniversitäten auf, europäisch im Netzwerk Una Europa, global mit strategischen Partnerschaften und ihrem Netzwerk von Auslandsbüros. Die Vernetzung in den globalen Süden entwickelt das an der Hochschule angesiedelte Berlin Center for Global Engagement der Berlin University Alliance.

Die FU Berlin in Zahlen 33.500 Studierende, 4000 Promovierende

4660 Beschäftigte, davon haben 458 eine Professur inne

elf Fachbereiche und vier Zentralinstitute

173 konsekutive Studiengänge (davon 78 Bachelor-Studiengänge und 95 Master-Studiengänge)

Jahresetat 2021: 370 Millionen Euro Landesmittel, 125 Millionen Euro Drittmittel

Die Freiheit im Namen der Universität ist aber eben nicht das „freedom’s just another word for nothing left to lose“ von Kris Kristofferson, sondern sie ist die Freiheit des Grundgesetzes, das zeitgleich mit dem Gründungsprozess der Freien Universität geschrieben und verhandelt wurde.

Für die Freiheit der Universität ist die Freiheit von Forschung und Lehre zentral, wie sie durch das Grundgesetz (und wortgleich durch die Berliner Verfassung) garantiert wird. Die ist kein isoliertes Privileg, sondern ein Baustein der Demokratie, eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, von der wir an der Freien Universität unseren Teil schultern, zu der wir aktiv und mit großer Verantwortung beitragen müssen.

Hochschulautonomie stärken

Wissenschaft ist laut Bundesverfassungsgericht „ein grundsätzlich von Fremdbestimmung freier Bereich autonomer Verantwortung“. Die Hochschulautonomie muss im kommenden 75. Jubiläumsjahr für die Freie Universität wie auch für die anderen Berliner Hochschulen, gesichert und in verschiedenen Dimensionen gestärkt werden.

Das Berufungsrecht sollte wie in vielen Bundesländern bei der Universität selbst liegen, die Autonomie beim Hochschulbau sollte auch aus praktischen und finanziellen Erwägungen ausgeweitet werden. Die neu zu verhandelnden Hochschulverträge müssen als Entwicklungs- und Verantwortungsrahmen konstruiert werden, nicht als Kontrollinstrumente.

Die Welt verändert sich und die FU mit ihr

Die Autonomie der Universitäten muss sich auch bei der Gestaltung von Chancen und Karrierewegen zeigen und im Schutz vor Detailsteuerung. Dafür werden und müssen wir uns einsetzen. Freiheit heißt für die Freie Universität Verantwortung. Sie wird für das Verständnis und für die Gestaltung der Welt gebraucht, und zwar in ihrer vollen thematischen Breite und Vielfalt, ihrer Exzellenz in Forschung und Lehre.

Die Welt verändert sich – und die Freie Universität verändert sich. Sie geht in ihr Jubiläumsjahr mit dem Motto „75 Jahre freies Denken. Verantwortung bilden. Veränderung gestalten“. Was die FU ausmacht, wie sie gesehen wird, wie sie sich in der Zukunft aufstellen will, all das wird auch im Jubiläumsjahr fortentwickelt. Aber ihr Name und ihr Anspruch bleiben: Wir sind und bleiben die Freie Universität Berlin.

