Unterwegs zum unbekannten Universum Euclid fahndet nach Dunkler Materie und Energie

Ein Blick in den ungetrübten Nachthimmel, erst recht mit einem Fernglas oder Teleskop, offenbart es: So viele Sterne und Galaxien! Aber es sind viel zu wenig, würden Kosmologen entgegnen. Wenn sie berechnen, wie sich das Universum entwickelt, und alle sichtbare Materie in ihre Formeln einsetzen, geht es partout nicht auf. Das Universum, wie wir es heute sehen, ließe sich damit nicht erklären.