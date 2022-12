Verblüffende Texte von ChatGPT Sind menschliche Schreiber bald überflüssig?

Ausprobieren kann ihn jeder: Die in San Francisco ansässige Firma OpenAI hat Anfang Dezember einen Zugang zu ihrem neuen Chatbot ChatGPT eingerichtet. GPT steht für „Generative Pre-Trained Transformer“ – es handelt sich um KI-Chatbot-System, mit dem man sich unterhalten kann, das aber auf Wunsch auch Texte generiert.

Seither kursieren eine Vielzahl verblüffender Texte, die der neue Chatbot verfasst hat. Gernot Bauer hat mit seinem Team an der FH Münster selbst einen Chatbot entwickelt. Im Interview erklärt er Möglichkeiten und Gefahren der neuen Technologie.

Was ist neu an ChatGPT?

Dieser Chatbot ist noch etwas ausgefeilter als seine Vorgänger. Aber eigentlich handelt es sich bei der momentanen Welle medialer Aufmerksamkeit für ChatGPT um einen Hype. Vielen Menschen ist nicht bekannt, was bereits seit Jahren an Chatbots existiert. Natürlich werden diese Systeme kontinuierlich weiterentwickelt.

Man kann mit dem Bot chatten, und er schreibt auf Wunsch auch eigene Texte, beispielsweise einen Kommentar für unsere Zeitung. Wie ist das möglich?

Der Chatbot wurde mit großem Aufwand anhand riesiger Textmengen trainiert – durch sogenanntes Machine Learning. Stellen Sie sich Tausende Bilder von Äpfeln verschiedener Sorten vor. Eine Hälfte der Bilder zeigen sie menschlichen Experten für Äpfel, die jeweils die Sorte benennen. Diese objektiv richtigen Zuordnungen von Sorte zu Bild geben Sie in ein Computerprogramm ein, und das soll anschließend bei der zweiten Hälfte der Bilder die Sorte benennen. Bei jedem Irrtum wird es korrigiert. So „lernt“ das Programm allmählich, Apfelsorten zu erkennen. Es wird trainiert und ist darin irgendwann besser als ein durchschnittlicher Mensch.

Die Gefahr ist real, es geschieht bereits Gernot Bauer, KI-Forscher

Aber wie kann so Sprache mit kohärenten Inhalten entstehen?

Das Prinzip ist ähnlich. Die Engine des Programms zapft riesige Textmengen an und lernt durch Training, welche Sinninhalte mit bestimmten Fragen oder Forderungen assoziiert sind. Der Lernaufwand, angeleitet von Menschen, ist gewaltig. Es geht dabei nicht nur um Inhalte, sondern auch um den sprachlichen Stil, in dem etwas verfasst wird.

Woraus genau besteht diese Engine?

Sie ist gewissermaßen der Motor des Programms, ein riesiger Algorithmus, gespeichert auf großen Computerservern. Eine Anleitung, bestehend aus Programmzeilen, die dem Chatbot vorgeben, auf bestimmte Eingaben in einer bestimmten Weise zu reagieren.

Finden Sie dafür den Begriff „Künstliche Intelligenz“ angemessen?

Nein, das ist ein mittlerweile überdehnter Begriff für alles, was Maschinen scheinbar wie von Zauberhand hervorbringen oder erledigen. Unter Fachleuten spricht man von „Machine Learning“.

Zur Person © FH Münster Gernot Bauer ist Professor für Software Engineering und Mensch-Computer-Interaktion an der FH Münster, zudem Vorstand des Instituts für Gesellschaft und Digitales. Sein Projekt „ALFA-Bot – Teilhabe für Analphabet*innen per Chatbot“ ist für den Publikumspreis des Digitaltages 2022 in der Kategorie „Digitale Teilhabe“ nominiert.

Wie unterscheidet sich der Vorgang von menschlichem Denken?

Es gibt Ähnlichkeiten, aber natürlich auch Unterschiede. Besagte Algorithmen nutzen ein Modell der Informationsverarbeitung, das als „neuronales Netz“ bezeichnet wird und sich an biologische Vorbilder, etwa das menschliche Nervensystem, anlehnt. Andererseits mangelt es den Algorithmen an so etwas wie „Bewusstsein“. Ein zwar schwer zu fassender Großbegriff von philosophischer Tragweite, aber vermutlich doch eine Qualität des Denkens und auch Fühlens, die den Menschen einstweilen vorbehalten bleibt.

Wie bringt man Bots dazu, gezielt Fake News zu verbreiten?

Ein Chatbot, der konsequent mit Unwahrheiten und Falschaussagen trainiert wird, bringt anschließend dialogisch auch ebensolche Unwahrheiten und Falschaussagen hervor. Um es flapsig zu sagen: „shit in, shit out.“

Kann man durch Machine Learning auch Systeme entwickeln, um Fake News zu erkennen?

Eine interessante Forschungsfrage. Im Prinzip müssten dazu „gute“ Chatbots gegen „schlechte“ Chatbots antreten, und Erstere müssten Letztere entlarven. Fast wie im echten, menschlichen Leben. Ob das gelingen kann, ist Gegenstand aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen.

Besteht die Gefahr, dass das Netz von künstlich erzeugten Texten überflutet wird?

Die Gefahr ist real, es geschieht bereits. Beispielsweise lassen Unternehmen, die längst Chatbots im Kundendialog einsetzen, einfache informative Texte für ihren Webauftritt von Chatbots erstellen. Vor allem aber verbreiten sich – eine bedenkliche Entwicklung – immer mehr von Chatbots erzeugte Texte als Posts in sozialen Netzwerken und als Produktbewertungen in Onlineshops.

Werden Bots auch Journalisten ersetzen können?

Vielleicht, aber das wird noch dauern. Bislang sind die Texte von Chatbots sprachlich noch zu gestanzt und sie stecken voller Klischees und Allgemeinplätze. Für höhere journalistische Qualität wird das noch eine ganze Weile nicht reichen.

Zur Startseite