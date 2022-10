Verborgenes Leben in Gefahr Umwelteinflüsse bedrohen Tausenden von Organismen im Grundwasser

Es ist eine dunkle, verborgene Welt, die bunter gar nicht sein könnte. Direkt unter unseren Füßen, meist nicht einmal in 20 Meter Tiefe, erstreckt sich ein eigener Kosmos. Das Grundwasser ist essentiell für die Natur wie auch für die Menschheit. In Deutschland wird 70 Prozent davon als Trinkwasser genutzt, in Berlin sogar 100 Prozent. Doch es ist nicht einfach nur Wasser. Sondern es wimmelt nur so vor Leben im Grundwasser.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden