Viel Fett, wenig Glückshormon Möglicher Einfluss der mütterlichen Ernährung auf Nachwuchs

Dass die Ernährung werdender Mütter nicht ohne Bedeutung für den Nachwuchs ist, gilt als sicher. Was aber für den Fötus – und möglichst gleichzeitig auch für die Mutter – wirklich gesund ist, ist weitgehend unbekannt.

In einer am Montag erschienenen Studie im Fachblatt „Nature Metabolism“ geht ein Team um Alexis Caesrine von der Duke University im US-Bundesstaat North Carolina der Frage nach, woran es liegen könnte, dass Kinder stark übergewichtiger Frauen anscheinend häufiger als andere psychische Probleme bekommen. Warum dies meist den männlichen Nachwuchs betrifft, sollte ebenfalls erforscht werden.

Versuche mit trächtigen Mäuseweibchen, die fettreiches Futter bekamen, ergaben, dass deren männliche Junge Verhaltensweisen zeigten, die als vergleichbar mit Symptomen von Depression bei Menschen interpretiert werden können. Zudem zeigten Analysen der Gehirne des Nachwuchses, dass Abwehrzellen in einer Art Autoimmunreaktion dort offenbar verstärkt jene Hirnzellen attackieren, in denen das als Glückshormon bekannte Serotonin produziert wird.

Hohes Körpergewicht per se ist keine Krankheit. Es geht aber mit diversen Erkrankungen und Risiken einher. © IMAGO/Sabine Lutzemann

Als Ursache, dieser Art Entzündungsreaktion vermuten die Forschenden Bakterienbestandteile (Endotoxine). In den Plazenten der fettreich ernährten Mäusemütter und den Gehirnen von deren männlichem Nachwuchs fanden diese sich in deutlich höheren Konzentrationen als in weniger fettreich ernährten Vergleichstieren.

Weniger Serotonin

Analysen – allerdings weniger – menschlicher Proben ergaben auch, dass über besonders fettreiche Plazenten ernährte Jungen ebenfalls weniger Serotonin in ihren Gehirnen hatten.

Die Ursache für den Unterschied bei den Geschlechtern ist unklar. Caesrine vermutet, dass die Programmierung des Immunsystems – das bei weiblichen aber nicht männlichen Individuen darauf eingestellt sein muss, selbst irgendwann einen Fötus zu tolerieren – eine Rolle spielt. Hier könnte also die Aktivität der Mikroglia genannten Immunzellen im Gehirn schlicht von vornherein gehemmt sein. Weibchen und Mädchen bleiben dann von den negativen Auswirkungen eines Serotoninmangels verschont.

Konkrete Rückschlüsse für werdende Mütter zu ziehen, wäre allerdings kaum zu rechtfertigen. Die an menschlichen Proben gewonnenen Daten reichen dafür nicht aus. Doch „dass die Autoren in der Lage waren, den von ihnen gefundenen molekularen Pfad sowohl im Tiermodell als auch letztlich beim Menschen zu verknüpfen“, mache diese Forschungsarbeit besonders interessant, so Rachel Lippert, Neurologin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke, gegenüber dem Tagesspiegel.

Es zeige sich, dass die häufig als zu weit weg vom Menschen kritisierten Versuche mit Mäusen „für die Untersuchung dieser molekularen Auswirkungen“ durchaus sinnvoll und aussagekräftig seien. Die Studie unterstreiche schlicht „die Bedeutung einer gesunden Ernährung in der frühen Entwicklung“.

Nahrungsfette als Ursache – oder doch etwas anderes?

Bei Frauen ist allerdings Übergewicht sehr oft nicht durch eine dem Experiment mit den Mäusen vergleichbare fettreiche Ernährung begründet, sondern durch eher kohlenhydratreiches Essen mit insgesamt vielen Kalorien und wenig Bewegung. Auch bereits ausgeprägte Stoffwechselstörungen der werdenden Mütter können Ursache für Übergewicht sein.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung einer gesunden Ernährung in der frühen Entwicklung. Rachel Lippert, Neurologin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam.

Trotzdem, sagt Lippert, könnten „Veränderungen des Stoffwechsels aufgrund eines hohen Fett- oder Kohlenhydratanteils oder einfach anderer Stoffwechselzustände immer noch gemeinsame Auswirkungen auf den sich entwickelnden Fötus haben“. Die aufgrund der aktuellen Experimente naheliegende Verbindung zu Entzündungen sei ein Beispiel dafür.

Lippert sieht in der Studie aber vor allem einen Hinweis darauf, wieviel „Raum für weitere Optimierung und ein besseres Verständnis“ es im Bereich der Ernährungsforschung und Ernährungsempfehlungen speziell bezüglich der Schwangerschaft noch gebe.

Schlussfolgerungen für Menschen schwierig

Mehr gute Studien und Experimente sind also nötig. Das sieht auch Duane Mellor, Ernährungsforscherin an der britischen Aston University, so. Die neue Studie bewertet sie bezüglich möglicher Schlussfolgerungen für werdende Mütter sehr kritisch. Tatsächlich liefere diese keinerlei Fakten darüber, „wie die Ernährung beim Menschen die psychische Gesundheit beeinflussen kann“.

Es gebe auch „keine Daten über die Ernährung der Mutter in dieser Studie“. Und die Proben aus Föten stammten von abgebrochenen Schwangerschaften. Jede Informationen darüber, „wie sich Kinder entwickeln oder wachsen“, fehle. Die Studie erlaube folglich keine Rückschlüsse auf „Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Erwachsenen“.

Personen mit höherem Körpergewicht dürfen nicht stigmatisiert, sondern müssen unterstützt werden, um die bestmögliche körperliche und geistige Gesundheit zu erreichen. Duane Mellor, Ernährungsforscherin, Aston University

Auch die Behauptung in der Studienzusammenfassung, das Körpergewicht einer Mutter könne auf die beschriebene Weise die Entwicklung des Fötus und später des wachsenden Menschen beeinflussen, entbehre jeder Grundlage, so Mellor gegenüber dem britischen Science Media Center. Es gebe keine verlässlichen Daten, die das Gewicht einer menschlichen Mutter „mit dem Wohlbefinden und der psychischen Gesundheit des Kindes in Verbindung bringen!“ Vor allem sei wichtig, dass Personen mit höherem Körpergewicht nicht stigmatisiert, sondern unterstützt würden, „um die bestmögliche körperliche und geistige Gesundheit zu erreichen“.

Die möglichen und tatsächlichen Einflüsse der Ernährung und sonstiger Lebensstil-Faktoren der Eltern auf den Nachwuchs werden seit einigen Jahren intensiv erforscht. Bislang gibt es vor allem Hinweise darauf, dass solche Wirkungen durch so genannte epigenetische Veränderungen in der Aktivität verschiedener Erbanlagen zustande kommen.

