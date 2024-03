„Vieles ging nach dem Genozid in die Sammlungen ein“ Anfang einer Übersicht zu kolonialem Raubgut aus Namibia

In „Satin Island“, einem absurden Gegenwartsroman des Briten Tom McCarthy, gibt es eine Szene, die auf die ethnologische Sammlung des Frankfurter Weltkulturenmuseums anspielt. „Jetzt haben wir all diese Lagerräume voller Schrott, den wir weder ausstellen noch ansatzweise verstehen“, sagt die Museumsmitarbeiterin, als sie dem Protagonisten, einem Anthropologen, eine Privatführung durchs Depot gibt. Es ist dunkel und verstaubt, sie rätseln über den früheren Gebrauch der Artefakte in den Schubladen. „Wir haben nicht mal die Hälfte des Zeugs katalogisiert“, sagt sie, „was sollen wir damit machen?“

Natürlich sind die tausenden Objekte, die deutsche Militärs, Missionare, Farmer und Wissenschaftler vom 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein in Namibia aneigneten, alles andere als „Schrott“, sondern in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Sie zeugen von der deutschen Gewaltherrschaft über indigene Völker in „Deutsch-Südwestafrika“ und dem Genozid an den Herero und Nama. Für Namibia sind sie ein Kulturerbe, dessen Rückgabe Teil einer Wiedergutmachung von Kolonialverbrechen und Unterdrückung sein kann.

Die zugespitzte Formulierung der Museumsfrau im Roman spielt aber auf ein reales Problem an. Bevor die viel geforderte Restitution von kolonialem Raubgut als kulturpolitischer Staatsakt in Szene gesetzt werden kann, müssen riesige Wissenslücken gefüllt werden. Man weiß noch nicht mal genau: Was lagert da alles?

Den Anfang einer Bestandsaufnahme machten jetzt zwei deutsche Ethnologinnen: Larissa Förster, die den Fachbereich zu kolonialen Kontexten beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste leitet, und Gesa Grimme, Doktorandin an der Universität München. Sie veröffentlichten eine 200 Seiten lange Inventarliste zu „Namibischem Kulturerbe in Museen und Universitäten in deutschsprachigen Ländern“.

Die Objektbeschreibungen sind geprägt vom kolonisierten, exotisierten, rassifizierten Blick der Zeit. Larissa Förster, Ethnologin am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste

Dafür fragten sie 40 Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Datenspenden zu ihren namibischen Sammlungen. Bis auf die Portheim-Stiftung, ein Völkerkundemuseum in Heidelberg, seien dem alle angefragten Sammlungen nachgekommen, sagte Förster bei der Vorstellung des Projekts an der Berliner Humboldt-Universität. Die Heidelberger Stiftung, merkte sie noch an, sei heute kooperativer, 2023 gab es dort einen Führungswechsel. Für das Projekt kam der aber zu spät.

Um den Katalog zu schreiben, führten die Forscherinnen die Masse an Einzeldaten in einer enormen Excelliste zusammen: Sie umfasst 17.600 Einträge mit je 28 Infofeldern. Die uneinheitlichen Objektbeschreibungen, die Sammlungen jeweils lieferten, hätten das Ganze erschwert, berichtete Grimme.

Die Publikation listet nun nach Einrichtung auf: aus wie vielen Dingen besteht eine Sammlung, aus welchen Regionen kommen sie vermutlich und ob die ursprünglichen Besitzer bekannt sind, was meist nicht der Fall ist. Zur Auskunft zählt auch, ob menschliche Gebeine, besondere oder sensible, also vormals heilige, Gegenstände darunter sind und wann und unter welchen Umständen die Dinge angeeignet wurden. Bei der Bearbeitung wurde auf sensible Sprache geachtet, schließlich seien viele alte Labels vom „kolonisierten, exotisierten, rassifizierten Blick“ der Zeit geprägt, so Förster.

Der Katalog solle als „Findhilfe“ dienen, erklärte die Ethnologin, und weitere Provenienzforschung wie auch Rückgaben ermöglichen. Allein die Kategorie „Anzahl der Objekte“ veranschaulicht die große Schere zwischen Objektmassen und Wissenslücken. Sie beinhaltet zwei Zahlen: Wie viele Objekte auf der Inventarliste einer Einrichtung stehen – und bei wie vielen die „Existenz bestätigt“ ist. Mache kommen mit Fotos, bei anderen weiß man nicht, ob sie bei Umzügen oder im Krieg verloren gingen.

Wovon erzählen die Angaben zu den Objekten?

Auf die Publikation soll, sofern die namibischen Partner zustimmen, eine Online-Datenbank für alle folgen, die man zum Beispiel nach Objektarten durchsuchen kann. Etwa 300 davon hat das Team identifiziert und die Einträge entsprechend gelabelt. Wann die Datenbank öffentlich verfügbar ist, bleibt abzuwarten. Bislang steht sie allen Projektbeteiligten zur Verfügung.

Der Katalog „Locating Namibian Cultural Heritage in Museums and Universities in German-Speaking Countries“, eine Publikation der Ethnologinnen Gessa Grimme und Larissa Förster, gibt einen ersten Überblick über rund 19.000 namibische Objekte in Sammlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es soll weitere Provenienzforschung und Restitution anregen. Der komplette Datensatz wird, sofern die namibischen Partner zustimmen, online frei zugänglich gemacht. Das Nationalmuseum von Namibia besitzt laut Förster etwa 1600 Objekte zur eigenen Kulturgeschichte. Die Publikation findet sich unter: perspectivia.net/receive/pnet_mods_00006320

Die Labels erzählen nur wenig. Die meisten Dinge seien Kleidung, Schmuck, Insignien, Jagdutensilien und Waffen oder tägliche Gebrauchsgegenstände, so Förster. Bei knapp tausend Sachen lässt sich ein Zusammenhang mit Musik, Tanz oder Riten vermuten. Auch wenige „Passmarken“ sind darunter: Ab 1907, also ab Ende ihres Kolonialkriegs, zwangen die Deutschen Indigene ab sieben Jahren solche zu tragen, um sie als Arbeitskraft zu kontrollieren.

Auch das Ethnologische Museum Berlin mit seinen 1399 Objekten aus Namibia (1314 mit bestätigter Existenz) ist im Katalog dabei. 23 davon gingen 2019 nach Absprache mit Partnern vor Ort als Leihgabe ans National Museum of Namibia, um dort weiter erforscht und genutzt zu werden. Das Label eines Objekts aus der Reihe verrät, dass es sich um eine „rituelle Kalebasse (liango)“ der „Ovambokushu“ handelt, ein Behälter aus Kürbis. Hersteller oder Besitzerin sind unbekannt, weiter heißt es: „angeeignet (?) von Kolonialbeamten Victor von Frankenberg zwischen 1911 und 1913“. Er schenkte es der Sammlung 1913.

Ein Ritualgefäß aus Kürbis in Besitz des Ethnologischen Museums Berlin, Künstler unbekannt. Ein Kolonialbeamter schenkte es der Sammlung 1913. © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum/Martin Franken

Förster weist auf Nachfrage darauf hin, auf dem Label des Museums müsse eigentlich „Mbukushu“ stehen, so heiße die Volksgruppe aus dem Nordosten Namibias. „Ova“, die Vorsilbe, bedeute „einige Menschen“.

Zu einem Band aus blauen, roten und gelben Glasperlen („karatsoana“) erfährt man, der Missionar und Sprachforscher Carl Gotthilf Büttner habe es um 1878 gegen Vieh eingetauscht, bevor er es dem Berliner Völkerkunde-Museum 1881 verkaufte. Auch hier ist der Künstler unbekannt.

Mit Blick auf die Statistik deuten sich weitere Zusammenhänge an. Laut Förster fällt an der Summe der Sammlungen auf, dass „eine hohe Zahl nach dem Genozid in die Sammlungen einging“. Zwischen 1904 und 1908 ermordeten die Kolonialherrn nach Aufständen mindestens 76.000 Herero und Nama und errichteten Konzentrationslager.

Von 1884 bis 1915, also der offiziellen Kolonialherrschaft des Kaiserreichs, kamen insgesamt 7452 Objekte in die von Försters Team angefragten Sammlungen. 4481 Einträge davon verzeichneten die Sammlungen in der Dekade ab Beginn des Völkermords.

Die namibische Perspektive wiederfinden

Wo möglich, habe man die Zuordnung zu Kultur- oder Sprachgruppen der heute in Namibia gebräuchlichen Terminologie angepasst, erklärte Förster noch. Anstelle von „Damara“, einer Volksgruppe, die als eine der ältesten Siedler des südlichen Afrikas gilt, habe man etwa das Label “‡Nūkhoen” gewählt. Das Wort bevorzuge die Gruppe zur Selbstbeschreibung.

Um etwa korrekte Bezeichnungen und Schreibweisen in Erfahrung zu bringen, bezog das Team für das Projekt auch den Verbund „Museums Association of Namibia“ (MAN) ein. In einem Vorwort zur Publikation weist Ndapewoshali Ndahafa Ilunga, Direktor des namibischen Museumsverbunds, darauf hin, wie so oft laufe auch diese Initiative unter europäischer Federführung. Das berge das Risiko, Stimmen und Wissen aus dem heutigen Namibia erneut zu marginalisieren. Auch seien Onlineprojekte nur beschränkt der lokalen Bevölkerung zugänglich. Er lobt das Projekt aber als wichtigen Vorstoß, auf dem man aufbauen könne.