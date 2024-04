Vogelgrippe in der Milch Genomanalysen finden keine „smoking gun“

Vieles an der aktuellen Vogelgrippe-Welle ist ungewöhnlich und beunruhigend. Schon länger springt der Erreger H5N1 auf immer mehr Tierarten übers. Vor gut einem Monat stellten amerikanische Veterinärmediziner fest, dass sich Milchkühe in den Bundesstaaten Texas, Kansas und Michigan mit Vogelgrippe infiziert haben. In mindestens einem Fall wurde der Erreger von den Rindern auf einen Menschen übertragen.