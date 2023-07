Von Untertage tief ins All blicken Wettbewerb ums Einstein-Teleskop

Es klingt verrückt, oder zumindest nicht gerade einleuchtend: ein Teleskop tief im Fels errichten, um damit tief ins All zu blicken. Genau das wollen Astrophysiker aber tun und ein Observatorium von der Gestalt eines Dreiecks mit je zehn Kilometer langen Kanten in Tunnelröhren aufbauen. Vielleicht auf Sardinien, vielleicht in den Niederlanden, vielleicht in Ostdeutschland – diese drei Regionen wollen das „Einstein-Teleskop“ haben und sammeln eifrig Argumente, um den Zuschlag zu bekommen.