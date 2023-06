Was K.-o.-Tropfen sind und wie sie wirken Missbrauchte Moleküle

Mehrere Frauen erheben schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann, den Sänger von „Rammstein“. In diesem Zusammenhang werden auch K.-o.-Tropfen genannt. Ihr Name fällt in den letzten Jahren immer wieder, wenn es um sexuelle Übergriffe an widerstandslosen Opfern geht. Doch was genau steckt dahinter?