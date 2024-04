Tagesspiegel Plus Was macht Hamburg in der Wissenschaft anders? : „Beim Handschlag wird hier Wort gehalten“

Hauke Heekeren war früher Vize der FU Berlin, heute ist er Präsident der Uni Hamburg. Er erklärt, wie sich die alte Kaufmannsstadt zur Forschungsmetropole wandelt – und warum er Bürger mehr einbeziehen will.