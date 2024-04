Weiße Kringel, grüne Blitze Vulkane können auch anders

Der Vulkan Ätna auf Sizilien zeigt sich dieser Tage charmant. Aus einem neuen Krater an der Südostflanke stößt er weiße Rauchkringel aus, mehr als tausend sollen es bereits gewesen sein. Wie es Berg schafft, die vulkanischen Wirbelringe in so schöner Form zu erzeugen, ist nicht völlig geklärt. In jedem Fall ist die kreisrunde Öffnung des Kraters zuträglich, um die filigranen Wölkchen zu formen; wer jemals geraucht hat, wird sich erinnern.