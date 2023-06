Tagesspiegel Plus Welches Schicksal droht den Passagieren? : Die wichtigsten Fragen zum vermissten „Titanic“-Tauchboot

Bei einer Expedition zum Wrack der „Titanic“ ist der Kontakt zu einem Tauchboot mit fünf Menschen an Bord abgerissen. Welche Technik steckt in dem Boot und was geschieht, wenn der Sauerstoff knapp wird?