© imago images/PhotoAlto/Frederic Cirou via www.imago-images.de

Tagesspiegel Plus Welches Studium passt zu mir? : Wer Erfolgsgarantie sucht, fängt am besten bei sich selbst an

Ein oft geäußertes Motiv für die richtige Studienfachwahl ist „Erfolg“. Doch man sollte sich nicht zu sehr von hohen Einstiegsgehältern oder den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts leiten lassen.