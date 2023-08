Weltweit erster Fall Australische Ärzte entfernen lebenden Acht-Zentimeter-Wurm aus Gehirn einer Frau

„Lebendig und sich windend“: Ärzte in Australien haben aus dem Gehirn einer Frau einen acht Zentimeter langen lebendigen Rundwurm herausoperiert.

Wie sie am Dienstag mitteilten, handelte es sich bei dem Wurm um einen Parasiten, der üblicherweise bei Kängurus und Rautenpythons anzutreffen ist – nicht aber im Menschen. Der Fall wurde im Fachblatt „Emerging Infectious Diseases“ veröffentlicht.

Weil die 64-jährige Australierin über Gedächtnisprobleme klagte, hatten die Ärzte bei ihr eine Kernspintomografie des Gehirns vorgenommen. Auf den Aufnahmen erkannten die Mediziner zunächst nur eine „atypische Verletzung“ im vorderen Teil des Gehirns. Bei der anschließenden OP zogen sie schließlich den Wurm mit dem wissenschaftlichen Namen Ophidascaris robertsi aus dem Gehirn.

Wurm wurde erst bei der OP entdeckt

„Wir dachten zunächst, dass es sich um eine immunologische Erkrankung handelte, und dann tauchte plötzlich ein großer Knoten im Frontalhirn auf“, berichtete der beteiligte Arzt Sanjaya Senanayake.

„Die Chirurgin wollte eine Biopsie machen – war es Krebs, war es ein Abszess, usw. Und plötzlich holt sie mit einer Pinzette dieses sich windende Ding heraus“. Alle im Operationssaal seien „absolut fassungslos“ gewesen.

Es ist nie leicht oder wünschenswert, der weltweit erste Patient mit irgendetwas zu sein. Sanjaya Senanayake, beteiligter Arzt

„Das ist weltweit der erste Fall eines Ophidascaris, der bei einem Menschen beschrieben wurde“, erklärte Senanayake, ein Experte für Infektionskrankheiten.

Scan der Gehirns der Patientin mit dem Rundwurm. © AFP/The Australian National University/Handout

Die Wissenschaftler glauben, dass die Frau nach dem Sammeln essbarer Pflanzen in der Nähe ihres Hauses von dem Wurm befallen wurde. Wahrscheinlich seien die Pflanzen mit Schlangenfäkalien verunreinigt gewesen, die Larven des Parasiten enthielten.

Worum genau es sich bei ihrem Fund in dem Gehirn der Frau handelte, ließen die Ärzte durch einen DNA-Test bei dem Wurm klären. „Es ist nie leicht oder wünschenswert, der weltweit erste Patient mit irgendetwas zu sein“, äußerte Senanayake sein Mitgefühl für die Patientin. „Ich kann gar nicht genug unsere Bewunderung für die Frau ausdrücken, die in diesem Prozess Geduld und Mut bewiesen hat.“

Würmer im Hirn sind nicht selten

Dass Würmer das menschliche Gehirn befallen, ist keine Seltenheit. Etwa zwei Dutzend Wurmarten können das menschliche Gehirn befallen. Am häufigsten setzen sich dort Zysten des Schweinebandwurms Tania solium fest, übertragen durch Schweinefleischkonsum. In Deutschland wird das zwar durch Fleischbeschau fast völlig verhindert, vor allem in Ländern des globalen Südens jedoch ist die Täniose mit 30 Prozent die häufigste Ursache von Epilepsie-Erscheinungen im Erwachsenenalter.

300 Millionen Menschen sind mit Bilharziose-Würmern infiziert, die Darm und Leber, aber auch Rückenmark und Gehirn befallen erk

Ein anderes Beispiel ist der Erreger der Bilharziose, von dem weltweit schätzungsweise 300 Millionen Menschen befallen sind. Die Larven des Saugwurms bohren sich beim Menschen durch die Haut, wenn er in infizierten Gewässern badet. Die Larven befallen Darm und Leber, aber auch Lunge, Rückenmark und Gehirn.

In fünf Prozent der Fälle einer Echinokokkose, einer Infektion mit Larven des Hundebandwurms Echinococcus granulosus, gelangen die Larven auch ins Gehirn. Vor allem in ländlichen Regionen ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, in Mitteleuropa vor allem in Süddeutschland, der Nordschweiz und Österreich. 2018 etwa gab es 139 Fälle, so das Robert-Koch-Institut.

In all diesen Fällen bleiben die Wurmlarven jedoch eher klein. Fälle wie 2020, als Ärzte einem jahrelang von Kopfschmerzen geplagten Texaner einen mehrere Zentimeter langen Bandwurm aus dem Hirn operierten, sind extrem selten.

Katz und Maus und Wurm

Acht Zentimeter, wie bei der Ophidascaris-Larve im Hirn der Australierin - „das ist schon sehr ungewöhnlich“, sagt Georg von Samson-Himmelstjerna, Parasitologe an der Freien Universität Berlin. Normalerweise siedeln sich die Larven in gut versorgten Organen wie dem Darm an. Aber auch das Gehirn wird gut mit Nährstoffen versorgt. „Für die Wurmlarve ist das menschliche Gehirn aber eine Sackgasse, denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie von dort in ihren Endwirt, die Python, gelangt, um auszuwachsen und sich zu vermehren, ist sehr gering.“ Zu selten werden Menschen von Pythons verschluckt.

Anders bei Mäusen. Dort ist das Einwandern der Wurmlarven ins Gehirn durchaus sinnvoll, denn sie verändern dort das Verhalten der Mäuse so, dass sie leichter Opfer von Katzen werden, in denen dann der Wurm endgültig heranwächst.

Reptilienbesitzer sollten vorsichtig sein

Könnte es auch in Deutschland zu einem Fall wie in Australien kommen? Immerhin gibt es nicht wenige, die sich Schlangen, auch Pythons, in Terrarien halten.

„In der Biologie ist wohl nichts unmöglich, das zeigt dieser Fall ja“, sagt von Samson-Himmelstjerna. „Aber die Frau hatte Medikamente genommen, die das Immunsystem massiv unterdrücken.“ Das habe wohl eine sehr besondere Situation geschaffen, die es der Wurmlarve ermöglicht hat, ins Gehirn einzuwandern und dort zu dieser ungewöhnlichen Größe heranzuwachsen.

Dennoch sollten Reptilienbesitzer ihre Tiere regelmäßig auf Wurm-Infektionen untersuchen und mit Wurmkur behandeln lassen. Dazu gehöre auch regelmäßige Desinfektion, aber Vorsicht, sagt von Samson-Himmelstjerna. „Nicht alle Mittel wirken auch gegen Wurmeier, die sind nämlich besonders widerstandfähig.“ (mit AFP/dpa)