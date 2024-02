Weniger Schulabbrecher als gemeldet Aber dennoch fallen viel zu viele durchs Raster

Die Bundesbildungsministerin zeigte sich alarmiert. „Dass Deutschland erneut die vierthöchste Schulabbrecherquote in Europa hat, muss Bund und Länder umtreiben“, sagte Bettina Stark-Watzinger (FDP) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe – und verwies auf das gerade beschlossene Startchancen-Programm als Einstieg in die nötige „bildungspolitische Trendwende“. „Jeder Achte in Deutschland bricht die Schule ab“, titelte derweil das Hamburger Abendblatt, „Jung und abgehängt“, die Berliner Morgenpost.