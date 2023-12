Wer lehrt euch diese süßen Lieder? In Afrika kooperieren wilde Vögel musikalisch mit Menschen

Ziehen Menschen der Yao-Volksgruppe im Norden von Moçambique in die Wälder, hört man sie gelegentlich trillernde Laute von sich geben, die sie mit einer Art Grunzen („brrrr-hmm“) abschließen. Gelernt haben sie dieses ungewöhnliche Musikstück von ihren Eltern und anderen älteren Menschen in ihrer Gruppe. Es ist aber nicht das, was man klassisch als Volkslied bezeichnen kann, sondern eher eine Art „Vogellied“: Denn oft erklingt als Antwort der Gesang eines Vogels.