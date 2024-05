Wiarda will’s wissen Hochschullehrer fordern Reformen

Als das BMBF im März 2023 seinen umstrittenen Erstentwurf zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes präsentierte, setzten 3000 Professoren ihre digitale Unterschrift unter die Protestnote mit dem Hashtag „#ProfsFuerHanna“, um sich für junge Wissenschaftler und bessere Karrierebedingungen einzusetzen.

Was bislang aber fehlte: dass Profs sich in größerer Zahl zu einem formalen Bündnis zusammenschließen, um ihren Einfluss nicht nur adhoc etwa im Streit um die zu hohe Befristungsquote in der Wissenschaft geltend zu machen. Sondern um viel grundsätzlicher und dauerhaft auf Reformen in der Wissenschaft zu drängen.

Jan-Martin Wiarda ist Journalist für Bildung und Autor des Tagesspiegels. Auf seinem Blog www.jmwiarda.de kommentiert er aktuelle Ereignisse in Schulen und Hochschulen.

Das ändert sich gerade, nachdem sich 16 Hochschullehrer in Leipzig getroffen und ein Professoren-Netzwerk gegründet haben, das noch keinen Namen, aber bereits eine Sprechergruppe hat und das Mitte Mai ein erstes Positionspapier beschließen möchte.

Die Grundidee: Um etwas an den Verkrustungen zu ändern, bedarf es des gleichzeitigen Drehens an vielen Stellschrauben. Wobei, wie Daniel Leising, Dresdner Psychologieprofessor und Ko-Sprecher des Netzwerks, sagt, „jedes einzelne Drehen für sich schon hilft.“

Wie kann die einseitige Abhängigkeit junger Wissenschaftler von Profs beendet werden, die oft zugleich Betreuer, Kooperationspartner und Dienstvorgesetze sind? Was braucht es für den fairen Übergang auf eine Dauerstelle? Wie kommt die Wissenschaft los von irreführend-einseitigen Bewertungsmetriken wie Impact Factor oder H-Index? Wie ahndet man effektiv Machtmissbrauch und schafft externe Institutionen, an die sich Betroffene mit dem Vertrauen wenden, dass sie wirklich Gehör und Unterstützung finden?

Alles keine neuen Fragen. Aber es wäre gut, wenn da jetzt ein kraftvolles, dynamisch wachsendes Netzwerk entstünde, dauerhaft und organisiert, als Ausdruck des professoralen Anspruchs auf Reformen. Mit Mitgliedern, die Verbindungen in die Führungsetagen von Wissenschaft und Politik haben und die sich besonders glaubwürdig für ein verändertes Wissenschaftssystem stark machen könnten. Warum besonders glaubwürdig? Weil nicht primär sie, sondern andere davon profitieren würden.