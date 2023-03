Vielfalt aus der Maschine Kreative Forschung gegen queerfeindliche KI

Es gibt Webseiten, die meinen, das Alter und Geschlecht einer Person auf einem Foto bestimmen zu können. Haarlänge, Gesichtsbehaarung, in welchem Abstand Nase und Augen zueinander stehen: einige der Faktoren, mit denen die künstliche Intelligenz (KI) ihre Berechnung durchführt. Ein lustiger Zeitvertreib für manche, doch in Foren schreiben trans Menschen, dass das Tool sie verunsichere: „Ich habe viele Apps und Tools ausprobiert, die mich in 90 Prozent der Fälle als weiblich einstufen. Ich habe große Zweifel, weil ich erst seit etwas mehr als zwei Monaten eine Hormonersatztherapie mache“, schreibt eine Person auf Reddit.

