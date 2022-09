Wundernetz aus Blutgefäßen Wie Wale die Luft anhalten

Wale und Delfine können bis in Tiefen von 3000 Metern tauchen und halten dabei manchmal mehr als drei Stunden die Luft an. Die Meeressäuger sind an solche extremen Tauchgänge perfekt angepasst, doch manche dieser Anpassungen geben den Biologen noch immer Rätsel auf.

Dazu gehörte bis jetzt das „Retia mirabilia“ - auf deutsch „wundervolles Netz“. Gemeint ist ein umfangreiches und dichtes Geflecht aus miteinander verschlungenen Blutgefäßen, das die Wirbelsäule umhüllt und sich von den Rippenbögen bis direkt unter das Gehirn zieht.

Was es damit auf sich hat, haben nun Margo Lillie und ihr Team von der University of British Columbia in Vancouver herausgefunden: Das Netz kann das empfindliche Gehirn vor dem Druck abpolstern, der entsteht, wenn die Tiere mit kräftigen Schlägen der Schwanzfluke ihren massigen Körper vorwärts bewegen. Die Arbeit wurde in „Science“ veröffentlicht.

Unter Wasser können Wale kein Kohlendioxid ausstoßen

Ein solcher Druck baut sich auch auf, wenn ein Pferd galoppiert oder ein Wolf seine Beute hetzt. Bei den Landtieren entsteht ein großer Teil dieses Antriebs durch die Bewegung der Hinterbeine, die wiederum die Wirbelsäule beugen. Dabei werden die Organe im Bauch gegen das Zwerchfell gedrückt, das so gegen die Lunge gepresst wird. Sprintet ein Tier an Land, dann presst diese Bewegung Luft aus der Lunge - und bei diesem Ausatmen stößt das Tier viel von dem Kohlendioxid aus, das bei der Energieversorgung der Muskeln entsteht.

Das Gleiche passiert bei einem Wal, solange er an der Wasseroberfläche schwimmt. Taucht er aber ab, dann bleibt ihm diese Möglichkeit nicht mehr - da er unter Wasser ja die Luft anhält, wie es Terrie Williams von der University of California in Santa Cruz in einem Kommentar in Science erkärt.

Seit Wale sich vor mehr als 50 Millionen Jahren vom Leben an Land und ihren nächsten, noch heute auf dem Trockenen lebenden Verwandten, den Unpaarhufern wie den Flusspferden verabschiedeten, haben sie sich nicht nur mit der Umwandlung der Hinterbeine in eine Schwanzfluke an das Leben im Wasser angepasst.

So wanderten die Nasenlöcher auf die Oberseite des Kopfes und wurden dort zu Blaslöchern, um beim Auftauchen die verbrauchte Luft ausstoßen und frische einatmen zu können, ohne gleich den Kopf aus dem Wasser zu heben.

Wale senken ihren Energieverbrauch unter Wasser drastisch

Der gesamte Körper wandelte sich in eine langgestreckte, Stromlinien-Form, die ähnlich wie bei Fischen dem Wasser wenig Widerstand entgegensetzt und so beim Schwimmen viel Energie spart. Um die Luft lange anhalten und so lange unter Wasser bleiben zu können, senken Wale ihren Energieverbrauch unter Wasser drastisch.

Ihr Herz schlägt zum Beispiel sehr langsam, senkt dadurch den Energie- und Sauerstoffverbrauch enorm und ermöglicht so lange Tauchgänge. Unter der Haut haben Wale eine dicke Fettschicht, mit der sie ihren warmen Organismus vor dem kalten Wasser isolieren, das in der Tiefe meist noch kälter ist.

Auch das „Wundernetz“ aus Blutgefäßen ist für den Wärmehaushalt der Wale wichtig, weil die Wärme des vom Herzen kommenden Blutstroms das abgekühlte Blut, das in den Venen zurückströmt, in den sich umeinander windenden Adern auf höhere Temperaturen bringt und so Energieverluste minimiert.

Das Geflecht aus Blutgefäßen beim Beluga-Wal. © Wayne Vogl

Obendrein spielt das Geflecht auch eine wichtige Rolle als Puffer für den Druck, den die auf- und abschwingenden Schwanzflosse der Wale über das Zwerchfell auf die Lunge ausübt. Da dieser Druck unter Wasser nicht durch Ausatmen abgebaut werden kann, presst er auf die Gefäße und erhöht so den Blutdruck. Das aber könnte die feinen Blutgefäße gefährden, die das Gehirn durchziehen und den sehr energiehungrigen Nervenzellen gleichmäßig Sauerstoff zuführen.

In Computer-Simulationen, die den Blut-Kreislauf von elf Wal-Arten modellieren, konnte die kanadische Wissenschaftlerin Margo Lillie zeigen, dass die vom Herzen kommenden Blutgefäße nicht nur Wärme, sondern auch 97 Prozent des durch die Bewegung der Schwanzfluke erhöhten Blutdrucks über die vielen Windungen des Wundernetzes an die Venen abgeben.

Wie ein Schwamm puffert das Wundernetz also den schädlichen Hochdruck ab, die in den feinen Blutgefäßen des Gehirns nach diesem Polster noch ankommenden drei Prozent „Überdruck“ stellen dann kaum noch eine Gefahr dar.

Eine interessante Theorie, die mit Untersuchungen an lebenden Walen untermauert werden muss. Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund

„Das ist eine interessante Theorie, deren Algorithmen ich allerdings nicht beurteilen kann und die mit Untersuchungen an lebenden Walen untermauert werden muss“, meint Michael Dähne, der am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund Kurator für Meeressäugetiere ist, an der kanadischen Studie aber nicht beteiligt war. Bei den an Land lebenden Tieren haben die allermeisten Arten allenfalls ein Mini-Wundernetz, weil sie die Blutdruck-Pulse ja mit Ausatmen vermeiden können.

Nur die Giraffe macht mit gutem Grund eine Ausnahme und hat eine ausgedehnte „Retia mirabilia“ unter ihrem Gehirn. Wenn die Tiere gerade aus einem Wasserloch getrunken haben und ihren Kopf wieder hochheben, würde der Blutdruck im jetzt sieben Meter höher befindlichen Gehirn ohne dieses schwammartige Sieb aus Blutgefäßen kräftig sinken – das Tier könnte das Bewusstsein verlieren. Solche Ohnmachtsanfälle vermeiden Giraffen mithilfe eines ähnlich wie bei den Walen aufgebauten Geflechts auf Blutgefäßen, das den Blutdruck auch in dieser luftigen Höhe stabilisiert.

