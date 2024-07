„Wir spielen mit dem Feuer“ Die Menschheit züchtet sich die nächste Pandemie heran

Wir spielen mit dem Feuer.“ Wenn sich ein ehemaliger Harvard-Epidemiologe so äußert, dann muss etwas im Argen liegen. Michael Mina, inzwischen Forschungsleiter bei der Firma eMed Digital Healthcare, legte auf der Social-Media-Plattform X sogar noch nach: Er übertreibe nicht, seine Äußerung sei eher untertrieben.

Die Rede ist vom Umgang mit dem Influenza-Virus H5N1, der Vogelgrippe, die längst nicht mehr auf Vögel beschränkt ist, sondern als weitere Säugetiergrippe bezeichnet werden könnte. Das Virus befällt inzwischen auch Füchse, Marder, Bären, Katzen, Seehunde, Robben und seit einigen Monaten auch Kühe auf Farmen in den USA – obwohl Experten Rinder bislang als „wenig empfänglich“ für Influenza-Viren ansahen.

Das wohl einmalige Überspringen von Wildvögeln auf Rinder, so zeigen Untersuchungen von Michael Worobey von der Universität Arizona in Tucson, muss H5N1 Ende 2023 gelungen sein. Dadurch konnte sich das Virus dann auf Farmen in Texas, Kansas und Michigan vermehren und bis Mitte Juni etwa hundert Herden in 12 Bundesstaaten befallen.

Matthias Glaubrecht ist Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg und am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB). In seinem Sachbuch „Die Rache des Pangolin“ beschreibt er, wie Zoonosen die Geschichte der Menschheit beeinflusst haben.

Der Hauptgrund für Minas Sorge und die jüngste Empfehlung von Charité-Virologe Christian Drosten, ernsthaft über das Impfen von Kühen gegen H5N1 nachzudenken, sind jedoch drei Infektionsfälle von Menschen: Farmarbeitern, die sich sehr wahrscheinlich über engen Kontakt mit den Kühen angesteckt haben. Oder über nicht sterilisierte Melkanlagen. Denn bei einer Untersuchung von 150 Milchproben aus dem ganzen Land fanden Forscher darin große Mengen von Viruserbgut.

Zwar werden die Viren beim Pasteurisieren abgetötet. Doch in Rohmilch oder nicht ausreichend desinfizierten Melkmaschinen kann der Erreger überdauern – und auch in Menschen gelangen. „Wir lassen das Virus entkommen und so steigt täglich die Gefahr eines Überspringens“, sagt Mina. In den Rindern tickt eine Zeitbombe, der Keim für eine neue Grippe-Pandemie.

Wiederholt sich die Geschichte der Viren?

Ein dystopisches Hirngespinst ist das keineswegs. Schon einmal fand ein Vogelgrippe-Virus den Weg in den Menschen. Schon einmal befiel es Millionen von Wildvögeln auf der ganzen Welt, schon einmal sprang es von Wildenten auf Nutztiere des Menschen über – Schweine –, um schließlich im mittleren Westen der USA Rekruten zu infizieren, die es ab Frühjahr 1918 um die Welt trugen.

Die „Spanische Grippe“ entwickelte sich zu einer der tödlichsten Pandemien in der Geschichte und kostete Schätzungen zufolge weltweit zwischen 50 und 100 Millionen Menschen das Leben – mehr als beide Weltkriege zusammen.

Der Weg der Vogelgrippe Aviäre Influenzaviren (von lateinisch avis für Vogel) stammen ursprünglich aus wildlebenden Wasservögeln. Von dort gelangten die Erreger in Geflügelfarmen und breiteten sich seit 1996 von China ausgehend in ganz Asien aus, begünstigt durch dort überall entstehende Geflügelfarmen. Die ersten Fälle in Europa und im Nahen Osten wurden 2016 registriert. In Nordamerika etablierte sich H5N1 2021, wo schätzungsweise 80 Millionen Vögel getötet wurden, um die weitere Ausbreitung zu verhindern – vergeblich. 2022 erreichte H5N1 auch Südamerika, wo es allein an der Südspitze Chiles Hunderttausende Pelikane, Tölpel und Kormorane tötete. Sogar in der Antarktis sind 2024 infizierte Seevögel entdeckt worden. Nur Australien und Neuseeland sind verschont geblieben. Die Vogelgrippepandemie hat bereits mehrere Millionen Wildvögeln und auch Säugetieren getötet – so viel wie keine andere Tierseuche in der Vergangenheit.

In dieser Kette von Ereignissen fehlt H5N1 nur noch der letzte Schritt, um es seinem viralen Vorgänger gleich zu tun: den Sprung in den Menschen zu schaffen. Dafür braucht es nur noch wenige genetische Veränderungen, die es dem Erreger ermöglichen, sich nach Dutzenden Säugetierarten auch im Körper von Homo sapiens gut genug vermehren zu können, damit er von dort aus andere Menschen infizieren kann.

Das Sprungbrett dafür sind dem Menschen nahe Nutztiere. Je mehr davon infiziert sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesen Tieren zu den entscheidenden Virus-Mutationen kommt und die veränderten Erreger die Chance zum Sprung bekommen.

Vom Vogel- zum Säugetiervirus

Tatsächlich war H5N1 noch nie so verbreitet wie jetzt. Bei ihrem Seuchenzug um den Globus hat die Vogelgrippe ihre evolutionäre Spielwiese vergrößert. Sie infiziert nicht mehr nur Wildvögel oder Geflügel, sondern nachweislich über 30 Säugetierarten – meist Fleischfresser und Meeressäuger.

Sie dürften sich anfangs durch das Fressen infizierter Vögel angesteckt haben, aber mittlerweile wandert das Virus auch direkt von Säugetier zu Säugetier – wie auf einer Pelztierfarm im Norden Spaniens, wo es im Oktober 2022 zur ersten bekannten Übertragung unter Nerzen kam. Ein Virus, das ursprünglich die Verdauungsorgane von Vögeln traktierte, hat sich also inzwischen zu einem Erreger entwickelt, der sich in den Atemwegen von Säugetieren vermehren kann.

Und bei jeder Infektion, bei jeder Virusvermehrung entstehen neue Mutationen, neue Virusvarianten, die den nächsten Sprung ermöglichen könnten. Welche davon für die Fähigkeit, Rinder zu infizieren, entscheidend waren, ist bislang unklar.

Forscher des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems bei Greifswald fanden bisher keine Hinweise, dass der bei den US-Kühen entdeckte 2.3.4.4b-Stamm von H5N1 besondere Eigenschaften besitzt, die ihn infektiöser für Rinder machen. Im Erbgut seien jedenfalls keine besonderen Mutationen zu erkennen, die die Infektiösität von H5N1 erhöhen und ein Überspringen wahrscheinlicher machen könnten, meint auch der Influenza-Forscher Richard Webby vom St. Jude Hospital in Memphis, Tennessee.

Doch ist das nun eine gute Nachricht? Es könnte auch bedeuten, dass H5N1 schon seit Jahren in der Lage war, Rinder zu infizieren, aber dass schlicht die Gelegenheit dazu fehlte. Erst die große Zahl infizierter Vögel könnte die Wahrscheinlichkeit erhöht haben, dass beispielsweise eine Kuh hinreichend lange mit einem infizierten Vogel in Berührung kommen konnte.

2016 erreichte die Vogelgrippe Europa und tötete in den Brutkolonien in Nord- und Ostsee etwa die Hälfte der Altvögel. © dpa/Sina Schuldt

Das könnte auch bedeuten, dass die sich gerade stark erhöhende Zahl von Kontaktmöglichkeiten zwischen infizierten Milchkühen und Menschen ein Überspringen von H5N1 auf Homo sapiens sehr viel wahrscheinlicher macht.

Der Mensch macht es den Viren leicht

Fakt ist: Bisher haben sich nur sehr wenige Menschen mit Vogelgrippe infiziert. Mit dem aktuell kursierenden Stamm 2.3.4.4b sind weltweit kaum mehr als ein Dutzend Infektionsfälle bekannt, die meisten in Asien. Einfach sei der Wechsel des Wirts für die Viren also nicht, meint Webby.

Aber der Mensch macht es ihnen einfacher: In landwirtschaftlichen Betrieben kommen Wildtiere wie Vögel, Waschbären oder Mäuse ständig mit Haustieren wie Katzen und Hunden sowie den massenhaft gehaltenen Nutztieren in Berührung. Von Katzen ist bekannt, dass sie sich über Rohmilch mit Influenzaviren infizieren und auch daran sterben können. Dieses Hin- und Herspringen des Virus zwischen vielen verschiedenen Säugetierarten, auch dem Menschen, macht Experten zunehmend Sorgen.

Auf Farmen kommen viele unterschiedliche Tiere in Kontakt - und tauschen mitunter auch Infektionen aus. © Getty Images/Moment RF

Denn dadurch könnten sich irgendwann neue, auch für den Menschen gefährliche Varianten bilden, etwa indem sich ein Tier gleich mit mehreren Virus-Varianten infiziert, die ihre Gene untereinander austauschen. „Früher oder später“, befürchtet der Evolutionsgenetiker Michael Worobey im Fachblatt „Nature“, „tritt dann die falsche Kombination von Gen-Segmenten auf“.

Falsch aus Sicht des Menschen. Aus Virusperspektive ein evolutiver Volltreffer.

Es ist also nicht allein die Natur, die eine neue Grippepandemie Tag für Tag wahrscheinlicher macht. Es ist auch das Verhalten des Menschen selbst, namentlich etwa die erschreckend laxen Maßnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippeepidemie unter Rindern in den USA: Viel zu spät untersagten die US-Behörden beispielsweise den Transport von Rindern aus Regionen mit infizierten Herden. So wurden im Frühjahr wohl infizierte Jungrinder nach Mexiko und sogar bis nach Saudi-Arabien verschifft.

Kritisiert wird die zuständige Landwirtschaftsbundesbehörde (USDA) auch dafür, dass sie auf den US-Farmen zu wenig testet und wenn, dann nur spärlich Informationen über die Ergebnisse der Virussuche in den Herden veröffentlicht.

Behördlicher Blindflug statt Testoffensive

Dadurch lässt sich erst verzögert, wenn überhaupt, erkennen, wo die Infektionen stattfinden. Das Zeitfenster, die Ausbreitung des Virus früh zu erkennen und einzudämmen, wurde verpasst. Vermutlich seien in den Tieren sehr viel mehr Viren unterwegs und es gebe auch „mit ziemlicher Sicherheit viel mehr menschliche Fälle“, beklagt der Virologe Thomas Peacock vom Imperial College in London, auf X.

Innerhalb von drei Monaten habe man nur 45 Menschen getestet. Man „fliege blind“ durch diese Situation, wird die Epidemiologin Jennifer Nuzzo vom Pandemie-Zentrum der Brown University zitiert. Doch das Virus verschwindet nicht, wenn man nicht testet: Schon im April wiesen Wissenschaftler in den USA in Abwasserproben Vogelgrippe-Viren in 18 Bundesstaaten nach.

Im Hinblick auf die Gefährdungslage für den Menschen seien H5N1-Infektionen bei Rindern – gleich nach Schweinen – die zweitschlechteste Nachricht. Nicht nur wegen ihrer schieren Anzahl von beinahe einer Milliarde Tiere weltweit, sondern auch, weil man die Bestände nicht wie bei Geflügel einfach vorsorglich schlachten könne, so Worobey, und sie – anders als Vögel – nicht an dieser Grippe sterben.

Äußerlich unterscheidet sich das Vogelgrippe-Virus (hier eine Illustration) von anderen Influenza-Viren nicht – nur wenige Veränderungen im Erbgut verleihen den Erregern andere Eigenschaften. © Getty Images/The Image Bank RF

Je mehr Tierarten H5N1 erschließt, umso größer wird das Risiko, dass auch der Mensch bald zum Wirt wird, betonen Experten wie Timm Harder vom Friedrich-Loeffler-Institut. Einer der Gründe ist, dass sich die Virenlast erhöht – die schiere Menge an Abermilliarden von Viren, die jetzt durch Vögel, Säugetiere und dem Menschen nahen Nutz- und Haustieren kursieren und von denen jedes das eine Virus sein könnte, das dann auch den Menschen infizieren kann.

Zwar sind, wie erste Studien zeigen, eine ganze Reihe von genetischen Veränderungen in den einzelnen Bestandteilen des H5N1-Virus nötig, die Rede ist von sechs bis zwölf Mutationen. Doch die ersten Schritte hat das Vogelgrippe-Virus offenkundig bereits geschafft.

Zum anderen gibt es neben einzelnen Genveränderungen einen zweiten, sehr wirkungsvollen Mechanismus, der es dem Vogelgrippe-Virus ermöglicht haben könnte, Kühe zu befallen. Sein Erbgut besteht aus acht RNA-Segmenten, die untereinander ausgetauscht werden können, wenn verschiedene H5N1-Varianten gleichzeitig in einem Wirt aufeinandertreffen, und die so einen neuen Virustyp entstehen lassen.

Die große Sorge ist nun, dass es die 2.3.4.4b-Variante von H5N1 vom Rind auch ins Schwein schaffen könnte. Noch können die Erreger die Borstentiere, wie Menschen, nur anstecken, sich aber nicht gut genug vermehren, damit sich Artgenossen untereinander infizieren.

Allerdings haben Schweine in der Vergangenheit schon öfter als eine Art „Mischgefäß“ fungiert, das – ohne selbst zu erkranken – verschiedene Influenzaviren in sich trägt, deren Erbgut sich dort neu formiert, und es damit umso wahrscheinlicher macht, dass das Virus irgendwann die perfekte Kombination für eine Verbreitung in Schweinen oder Menschen findet. Den perfekten Mix für die nächste Pandemie.