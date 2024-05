„Die Entwicklung ist besorgniserregend“ Wird die Vogelgrippe zur Pandemie?

Die Vogelgrippe ist in den USA gerade auf Kühe übergesprungen. Ist das ein Grund zur Sorge?

Für den Augenblick ist dieses Virus für Menschen anscheinend noch wenig gefährlich. Doch blickt man einige Monate oder Jahre in die Zukunft, dann ist die Entwicklung besorgniserregend. Seit März wissen wir, dass Rinder vom Vogelgrippevirus befallen werden. Das hat eine neue Qualität, es ist ein Paradigmenwechsel.

Zuvor gab es viel Aktivität in Vögeln und auch immer wieder Übertragungen auf Säugetiere, vereinzelt auch auf Menschen. Aber jetzt zirkuliert es in Säugetieren, und das auch noch in welchen, die in großer Stückzahl auf engem Raum gehalten werden, zu denen wir engen Kontakt haben und die für unsere Lebensmittelversorgung eine große Rolle spielen.

Wenn wir es aus den Rindern nicht wieder rausbekommen, dann ist eine weitere Anpassung an Säugetiere programmiert. Damit wird der Übersprung auf den Menschen immer wahrscheinlicher.

Zur Person © HUG/Pascal Cherpillod Die Virologin Isabella Eckerle ist seit 2018 Co-Leiterin des Zentrums für Neuartige Viruserkrankungen in Genf, ihr Forschungsschwerpunkt ist die Risikobewertung neuer Viren. Schon zuvor beschäftigte sie sich mit Zoonosen, also mit Krankheitserregern, die von Tieren auf Menschen überspringen. Am Institut für Virologie in Bonn konnte sie in der Arbeitsgruppe von Christian Drosten zeigen, dass Huftiere, darunter Ziegen und Kamele, wahrscheinlich Zwischenwirte des MERS-Coronavirus waren. Sie ist die Autorin von „Von Viren, Fledermäusen und Menschen. Eine folgenreiche Beziehungsgeschichte“, das 2023 im Droemer-Verlag erschien.

Sie verfolgen weltweit neuartige Viren und sind gut vernetzt mit internationalen Experten. Was wissen Sie über die Vogelgrippe in amerikanischen Rindern?

Es kamen gerade am Anfang nur schleppend Informationen auf den USA – das ist für alle, die sich damit beschäftigen, frustrierend. Das H5N1-Virus wurde zunächst auf einer Rinderfarm in Texas entdeckt. Nach Testungen hat man dann viele weitere Farmen gefunden.

Es gibt aber bis jetzt praktisch keine Daten, wie viele Tiere insgesamt befallen sind und wie viel überhaupt getestet wurde. Auch das Meldesystem für erkrankte Farmmitarbeiter läuft momentan nur auf freiwilliger Basis. Man weiß von 36 betroffenen Farmen in den USA, aber es wurden bislang erst 30 Menschen getestet. Wir wissen also noch gar nicht, wie groß das Problem überhaupt ist.

Man hat in den USA durch PCR-Tests Virusbruchstücke in pasteurisierter Milch in Supermärkten entdeckt. Was bedeutet das?

Die Milch ist nicht gefährlich für Menschen, weil sie keine lebenden Viren enthält. Die wurden durch die Hitze beim Pasteurisieren zerstört. Deutlich wird dadurch aber, dass es infizierte Kühe gibt, die sich unter dem Radar bleiben. Entweder erreicht Milch von kranken Kühen also doch den Handel, oder sie hatten keine Symptome.

Dass wir überhaupt im Euter von Kühen sehr hohe Viruskonzentrationen finden, ist überraschend. Das gab es bislang noch nicht. Das ist eine neue Situation, auf die es keine eingespielten Reaktionen gibt.

China wurde dafür kritisiert, dass es zu Beginn der Coronapandemie nur zögerlich Informationen geteilt hat. Erleben wir etwas Ähnliches in den USA?

Der Unterschied ist, dass wir es noch nicht mit einem pandemischen Virus zu tun haben. Vielleicht beobachten wir gerade den Übergang zur Pandemie, aber verglichen mit der Coronapandemie sind wir dem Virus dieses Mal einen Schritt voraus. Niemand kann vorhersagen, was als Nächstes passieren wird. Aber es gibt ein Zeitfenster, in dem wir die Entwicklung noch beeinflussen können, und da ist Transparenz essenziell.

Der Mensch macht es den Viren leicht. Wir züchten viele Wirte und halten sie auf engstem Raum. Wir verfüttern Hühnerkot an Grasfresser. Und dann reisen wir selbst auch noch um die Welt. Virologin Isabella Eckerle

Was kann man tun, um eine Pandemie zu verhindern?

Wir hätten jetzt die Chance, die Verbreitung in den Kühen zu stoppen. Zunächst einmal müssten wir verstehen, wie es sich überhaupt von Kuh zu Kuh überträgt. Eine Theorie ist, dass es eine mechanische Übertragung durch Melkmaschinen ist. Das wäre eine gute Nachricht, dann könnte man die Ausbreitung eindämmen durch bessere Hygiene. Wenn sich die Influenzaviren über Sekrete oder die Atemluft übertragen, wird es schwieriger.

Allgemein gibt es sehr viel Erfahrung in der Eindämmung von Tierseuchen. Man könnte mehr Kontrollen einführen oder auch Kühe auch impfen. Aber es müsste der Wille dafür da sein, das Bewusstsein, dass sich etwas zusammenbraut. Bislang verläuft alles sehr schleppend.

Woher kommt das? Der Schock der letzten Pandemie müsste doch tief sitzen.

Dabei spielen wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Für den einzelnen Farmer sieht die Sache zunächst nicht bedrohlich aus, denn die infizierten Kühe sterben ja nicht. Er muss aber wirtschaftliche Einbußen befürchten, wenn Infektionen in seinem Betrieb bekannt werden.

Zudem sind die Arbeiter auf den Farmen, die man testen müsste, wohl oft Immigranten, die unter Umständen keine Krankenversicherung und/oder vielleicht sogar keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Das Ganze ist also auch ein soziales Problem. Die betroffenen Staaten müssen vielleicht wiederum Handelsbeschränkungen und dadurch wirtschaftliche Schäden befürchten. Das alles kann die Motivation zur Aufklärung, zu Transparenz behindern.

Dokumentiert ist der Fall eines Mitarbeiters auf einer Rinderfarm, der sich mit dem Vogelgrippevirus angesteckt hat. Er hatte aber lediglich eine Augenentzündung, die wieder abgeklungen ist. Warum sollte uns dieses Virus überhaupt Sorgen machen?

Weil es neu wäre für unser Immunsystem. Wie jeder Grippeerreger ist es von zwei Oberflächenproteinen bedeckt – dem Hämagglutinin und der Neuraminidase, abgekürzt H und N. In diesem Fall sind es die Typen H5 und N1. Und H5 kommt in den Grippeviren, die jährlich Menschen befallen, nicht vor. Wir sind „immunnaiv“.

Es handelt sich daher um ein potenziell pandemisches Virus. Bislang haben infizierte Menschen keine weiteren Menschen angesteckt. Doch wenn das Virus entsprechend mutiert, dann könnte es sich in einer ungeschützten Bevölkerung verbreiten.

Farmarbeiter mit Vogelgrippe: Der Patient hatte eine Bindehautentzündung an beiden Augen mit Einblutungen. Die Symptome klangen nach wenigen Tagen ab. © privat

Und wie sehr würde uns dieses Virus krank machen?

Wir kennen H5N1 seit 1997, seither zirkuliert es in Vögeln und hat, vor allem in Asien, immer wieder vereinzelt Menschen angesteckt. Diese sind oft sehr krank geworden, rund 50 Prozent sind gestorben. Dagegen scheint der Subtyp, der derzeit in Vögeln zirkuliert, die wenigen Menschen, die man damit diagnostiziert hat, weniger schwer krankzumachen.

Aber darauf kann man sich nicht verlassen. Grippeviren können sehr schnell mutieren und auch noch auf andere Arten ihr Genom verändern. Im Gegensatz zu Coronaviren besteht das Erbgut nicht aus einem einzigen Faden, sondern aus verschiedenen Stücken. Infizieren zwei verschiedene Viren eine Zelle, dann können sie Stücke austauschen. Man kann sich das vorstellen wie zwei Stapel Karten, die man beim Mischen auffächert und miteinander vermischt.

Und das könnte jetzt in Kühen passieren?

Ja, und in anderen Nutztieren. Vor allem Schweine sind eine Tierart, bei denen dies passieren kann. Jetzt kommt noch eine weitere Art dazu: die Kühe. Eine Arbeitsgruppe gerade nachgewiesen: Auch im Kuheuter gibt es Zellen mit Rezeptoren, an die verschiedene Grippeviren andocken können, es sind quasi die Eintrittskarten. Und da können sowohl menschliche Grippeviren rein als auch die Erreger der Vogelgrippe. Es könnten also neue Kombinationen entstehen. Niemand weiß, welche Art von Grippevirus dabei herauskommen wird.

Basstölpel fliegen über die Hochseeinsel Helgoland: Die Vogelgrippe zirkuliert weiter an der Nordsee. © dpa/Sina Schuldt

Wie groß ist die Gefahr, dass die Viren auch auf europäische Rinder überspringen?

Stichproben haben bislang ergeben, dass es in Deutschland noch keine ähnliche Zirkulation gibt. Und natürlich ist man jetzt sensibilisiert, sodass wohl kaum Rinder zwischen den USA und Europa ausgetauscht werden. Allerdings gibt es Vogelgrippe auch bei uns, der Erreger könnte also im Prinzip auch bei uns auf Rinder überspringen.

Weiß man denn, wie das in den USA passiert ist?

Nein, es gibt aber eine Theorie. In den USA ist es erlaubt, Rinder mit „poultry litter“ zu füttern. Das ist im Prinzip das, was man auf einer Hühnerfarm vom Boden zusammenkehrt – Futterreste, Federn, die Ausscheidungen der Hühner.

Im Ernst?

Es klingt eklig, aber es ist eben billiges Futter, und der Abfall aus der Hühnerfarm wird entsorgt. Kühe mit ihren besonderen Mägen können ihn verwerten. Vielleicht gab es also in einer Hühnerfarm Vogelgrippe, und die Kühe haben sich über diese Futter infiziert. Wie gesagt, das ist nur eine Theorie. In Deutschland könnte das immerhin nicht passieren, hier ist eine solche Fütterung nicht erlaubt. Die strenge Regulierung in der EU kann auch ihr Gutes haben.

Es hat sich im Verlauf der Pandemie eine antiwissenschaftliche Haltung verbreitet, es gibt viel mehr Impfgegner und Verschwörungstheorien. Dadurch könnte es schwierig werden, überhaupt noch Maßnahmen zur Eindämmung zu kommunizieren. Virologin Isabella Eckerle über eine mögliche neue Pandemie

Mal angenommen, es entsteht in den Kühen ein H5N1-Virus, das sich von Mensch zu Mensch verbreiten kann. Ist dann alles zu spät, oder könnte man eine Pandemie noch verhindern?

Das kommt sehr auf das Virus an. Wenn es sich in den oberen Atemwegen verbreitet und zunächst keine Symptome macht, wohl kaum. Aber das muss nicht so sein, wie wir zum Beispiel bei Sars-1 erlebt haben, dessen Ausbreitung man gestoppt hat.

Um ein neues Virus aufzuhalten, müsste man jetzt schon die Kliniken und Ärzte sensibilisieren, auf ungewöhnliche Symptome zu achten. Man könnte auch ansonsten viel tun, zum Beispiel das Abwasser um die Betriebe überwachen. Der Fokus aber sollte auf den Mitarbeiter der Rinderfarmen liegen.

Legehennen auf einem Geflügelhof für Freilandhühner bei Eigeltingen in Baden-Württemberg wurden 2016 wegen der grassierenden Vogelgrippe am Bodensee in den Stall gesperrt. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es wieder zu einer Pandemie kommt?

Eine Grippe-Pandemie ist überfällig. Wenn wir in die Geschichtsbücher zurückblicken, dann können eine ganze Reihe an Influenza-Pandemien in den vergangenen Jahrhunderten identifizieren, man schätzt etwa 14 Pandemien seit 1500. Sie können schwer verlaufen, wie die Spanische Grippe 1918 oder weniger folgenreich, wie die letzte, die Schweinegrippe 2009.

Aber es ist einfach eine biologische Gesetzmäßigkeit, dass neue Virentypen entstehen und die alten verdrängen, gegen die wir eine Immunabwehr haben. Und der Mensch macht es den Viren leicht. Wir züchten viele Wirte und halten sie auf engstem Raum. Wir verfüttern Hühnerkot an Grasfresser. Und dann reisen wir selbst auch noch um die Welt.

Könnten auch ganz andere Viren eine Pandemie auslösen?

Ja, neben Influenza- und Coronaviren gibt es noch eine ganze Reihe andere, die gut darin sind, neue Arten zu erobern. Dazu gehören zum Beispiel auch Paramyxoviren – die Virusfamilie, zu denen die Masernviren gehören, oder die Pockenviren.

In der Demokratischen Republik Kongo gibt es einen Ausbruch von Affenpocken, den man nicht wirklich versteht. Es gibt dort wenig Zugang zu Diagnostik, es werden aktuell noch viel zu wenig Virengenome sequenziert. Aber nachdem der weltweite Ausbruch wieder abgeklungen ist, gibt es für die Forschung kaum noch Finanzierung. So verläuft das oft – es wiederholen sich Zyklen von Panik und Verdrängung.

Arbeiter in Schutzkleidung sprühen im Hof einer Geflügelfarm in Japan Desinfektionsmittel. © dpa/kyodo/Uncredited

Sind wir bei der nächsten Pandemie besser vorbereitet als 2020?

Was die technischen Aspekte angeht, sicherlich. Gerade bei einer Grippepandemie könnten wir relativ schnell einen Impfstoff herstellen. Wie kennen diese Viren ja schon und müssten nicht bei null anfangen. Gesellschaftlich befürchte ich, dass wir sogar schlechter dastehen. Es hat sich im Verlauf der Pandemie eine antiwissenschaftliche Haltung verbreitet, es gibt viel mehr Impfgegner und Verschwörungstheorien. Dadurch könnte es schwierig werden, überhaupt noch Maßnahmen zur Eindämmung zu kommunizieren.

Haben Sie Verständnis dafür, dass die Menschen manche der Maßnahmen im Rückblick kritisch bewerten?

In der letzten Zeit erleben wir eine Umdeutung der Pandemie, bei der man ausblendet, wie es am Anfang war – in welcher Notsituation wir uns befanden, dass die Kliniken voll waren, wie viele der infizierten Menschen starben. Es setzt sich nun ein Narrativ durch, dass doch eigentlich alles gar nicht schlimm sei und die Maßnahmen mehr geschadet als genutzt hätten.

Würden Sie dennoch zustimmen, dass einige Maßnahmen unverhältnismäßig waren?

Ich finde es sehr schwer, aus dem heutigen Blickwinkel die Reaktion auf eine Situation zu beurteilen, in der man nicht die Informationen von heute hatte. Und ich denke, dass es zu Beginn einer Pandemie immer die richtige Strategie ist, die Inzidenz niedrig zu halten. Gerade, wenn es sich um einen neuen Erreger handelt, den man erst besser zu verstehen muss.

Es scheint immerhin Einigkeit zu herrschen, dass man Schulen nicht wieder schließen würde.

Es gibt ja zwischen Schulen schließen und ein Virus durchlaufen lassen noch Zwischenstufen – zum Beispiel Infektionsschutz je nach Ausmaß der Zirkulation. Ein neuartiges Grippevirus könnte gerade für Kinder gefährlich sein. Wir wissen es einfach noch nicht. Was machen wir dann? Bis zu welcher Rate von schweren Verläufen schicken wir die Kinder noch in die Schule? Und warum macht sich nach wie vor niemand Gedanken über Infektionsschutz in den Schulen?

Solche Fragen sind inzwischen ideologisch und politisch aufgeladen. Ich hoffe daher, dass wir die Vogelgrippe wieder aus den Rindern wieder herausbekommen und wir noch möglichst lange verschont bleiben.