Wissenschaftliche Formel zum Einschlafen Wie man ein weinendes Baby in wenigen Minuten wieder beruhigen kann

Ein gesundes Neugeborenes weint im Schnitt zwei Stunden am Tag. Zu dieser Zahl kommen Psycholog:innen in einer Metaanalyse im Fachmagazin „The Journal of Pediatrics“. Zwei Stunden, in denen Eltern ihrem quengelnden Nachwuchs ein Fläschchen unter die Nase halten, Windeln wechseln, Lieder säuseln, ihn streicheln und wippen, kurzum: Tag und Nacht so ziemlich alles dafür geben, sie wieder zum Einschlafen zu bringen.

Eine wissenschaftliche Formel, wie die Kleinen tatsächlich beruhigt werden könnten, glauben japanische Forschende nun gefunden zu haben: Eltern sollten den weinenden Säugling in den Arm nehmen, fünf Minuten eng am Körper herumtragen und anschließend, nachdem er eingeschlafen ist, für weitere fünf bis acht Minuten im Sitzen halten und danach ins Bettchen legen. Ihre minutengenaue „Beruhigungsstrategie“ veröffentlichten die Wissenschaftler:innen vom Riken Insitut für Hirnforschung in Wakō im Fachmagazin „Current Biology“.

Dass Babys weinen, ist für sie eine Überlebenstaktik. Sie versuchen damit die Aufmerksamkeit ihrer Eltern – oder anderer Erwachsener – zu erregen und drücken mit ihrem Schreien aus, dass ihnen was fehlt. Die meisten Säuglinge weinen weit über die ersten sechs Lebensmonate regelmäßig, haben dänische Forschende herausgefunden.

30 Sekunden mit einem Säugling auf dem Arm zu gehen, kann bereits seine Herzfrequenz verlangsamen

Wie die Eltern auf das Weinen reagieren, kann die kognitive und emotionale Entwicklung des Säuglings beeinflussen. Klar ist aber auch, dass das viele Eltern, gerade unerfahrene, überfordern kann. Nachts könne die Situation besonders belastend sein, sagt die Verhaltensforscherin und Erstautorin der Studie Kumi Kuroda. Die Folge wäre elterlicher Stress, der in seltenen Fällen bis zu Kindesmisshandlung führen könnte. Gemeint ist etwa das Schütteltrauma-Syndrom, bleibende Hirnschäden des Kindes durch gewaltsames Schütteln.

Kuroda und ihre Kolleg:innen untersuchten in anderen Studien, welche Reaktionen das Tragen bei anderen Säugetieren auslöst. Die Jungen von Mäusen, Hunden, Katzen, Löwen oder Affen gehören zu Nesthockern. Sie sind nach ihrer Geburt nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen und völlig von anderen abhängig. Wenn die Jungen aufgehoben und getragen werden, so die Forschenden, würde nicht nur ihre Körperhaltung zahmer werden, sondern auch ihre Herzfrequenz verringere sich. Diese Reaktion sei angeboren, Kuroda konnte sie bereits in Mäuseexperimenten nachweisen und bezeichnen sie als „Transportreaktion“.

Halten allein beruhigt nicht genug

In ihrer aktuellen Studie wollten die Forschenden überprüfen, ob auch Säuglinge ähnlich entspannt auf das Tragen-und-Laufen reagieren, und es mit anderen „bewegungslosen“ Alternativen vergleichen.

Dafür analysierte das japanische Team die Reaktionen von 21 Säuglingen zwischen null und sieben Monaten. An den Versuchen nahmen nur Mütter teil, die Kleinen waren während der Experimente allesamt satt. Vier Bedingungen wurden verglichen: Entweder wurde das weinende Baby im Gehen oder Sitzen gehalten. Oder es wurde in ein unbewegtes oder ein schaukelndes Bettchen – zum Beispiel in eine Krippe oder einen Kinderwagen – gelegt.

Die Versuche wurden zwar nur mit Müttern durchgeführt, aber die Forschenden gehen davon aus, dass der Effekt auch bei anderen Bezugspersonen eintritt, so auch bei Vätern. © mauritius images / Cavan Images /

Die Forschenden stellten fest, dass die Herzfrequenz der Säuglinge, die über EKG erfasst wurde, sich innerhalb von 30 Sekunden verlangsamte, wenn die Mütter ihr Kind hielten und dabei gingen. Ein ähnlicher Effekt trat auch im Kinderwagen oder im schaukelnden Bettchen auf – aber nicht, wenn die Mütter ihr Kind sitzend im Arm hielten oder wenn es in ein unbewegtes Bett gelegt wurde.

Dies deute darauf hin, dass das Halten allein – entgegen der weit verbreiteten Annahme – möglicherweise unzureichend ist, um weinende Kleinkinder zu beruhigen. Vielmehr könnte es sein, dass die Bewegung eine beruhigende Wirkung habe und die „Transportantwort“ des Babys aktiviere. Der Effekt war nach Angaben der Forschenden am deutlichsten, wenn die Mütter die Säuglinge für mindestens fünf Minuten trugen und dabei in einem gleichmäßigen Tempo herumliefen. Alle weinenden Babys in der Studie hörten auf zu weinen – und fast die Hälfte von ihnen schlief innerhalb dieser Zeit wieder ein.

Eltern befolgen Erziehungsratschläge von anderen, oft sind es vermeintliche Tipps und Tricks, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nie getestet wurde. Verhaltensforscherin Kumi Kuroda

Der Tragen-und-Laufen-Versuch wurde weitergeführt: Die Teilnehmerinnen wurden gebeten, ihr schlafendes Baby ins Bett zu legen. Mehr als ein Drittel der Kleinen wurde innerhalb von 20 Sekunden wieder wach und quengelig. Sobald sich die Säuglinge von den Körpern ihrer Mutter lösten, so die Annahme der Forschenden, würde eine physiologische Reaktion die Herzfrequenz wieder steigen lassen und die Kleinen zum Aufwecken bringen.

Wenn die Säuglinge im Arm der Mutter jedoch länger schlafen durften, bevor sie hingelegt wurden, war es viel unwahrscheinlicher, dass sie aufwachten. Deshalb empfiehlt das Team, das schlafende Baby für weitere fünf bis acht Minuten im Arm zu halten, zum Beispiel im Sitzen, und erst danach ins Bett zu legen.

„Als Mutter von vier Kindern war ich sehr überrascht“, sagt Kuroda. Sie sei davon ausgegangen, dass das Aufwachen eher damit zusammenhängt, wie das Baby zum einen ins Bett gelegt wird, also zum Beispiel unsanft oder sanft, und zum anderen, ob die Liegehaltung am Ende gemütlich oder ungemütlich für es ist. Die Verhaltensforscherin geht davon aus, dass der Effekt nicht nur bei Müttern, sondern auch bei anderen Bezugspersonen eintritt. Ob ihre „Beruhigungsstrategie“ den Schlaf von Säuglingen langfristig verbessern kann, müsse erforscht werden, sagt Kuroda.

„Eltern befolgen irgendwelche Erziehungsratschläge von anderen, oft sind es vermeintliche Tipps und Tricks, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nie getestet wurde“, so die Forscherin. „Aber wir brauchen Wissenschaft, um das Verhalten eines Babys zu verstehen, weil es viel komplexer und vielfältiger ist, als wir glauben.“

Harriet Hiscock, Kinderärztin am Royal Children's Hospital in Melbourne, Australien, sagte gegenüber dem britischen Wissenschaftsmagazin „New Scientist", dass die Technik nur bei Säuglingen bis zu sechs Monate nützlich sei. Danach sollten sie lernen, sich selbst zu beruhigen. Das wäre vor allem für die Nacht wichtig.









