Wo die Korallen noch nicht sterben Teile des Great Barrier Reefs sind vor Hitzewellen geschützt

Derzeit ist es wieder so weit: Das Meerwasser im Pazifik vor Australiens Küste hat sich auf über 30 Grad Celsius erwärmt, sodass Korallen im Great Barrier Reef ausbleichen. In fünf der letzten acht Jahre kam es in dem riesigen Riffsystem zu Massenbleichen, die die Riffe oft irreversibel schädigen.