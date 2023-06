Zeitverträge und kein Ende Stark-Watzingers neue Formel gegen Befristung heißt 4+2

Es begann mit einem Shitstorm: Kaum hatte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) Mitte März den Koalitionsvorschlag zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) verkündet, explodierten die wütenden Kommentare auf Social Media-Kanälen. Nur 51 Stunden später zog Watzingers parlamentarischer Staatssekretär Jens Brandenburg den Entwurf per Twitter wieder zurück: Man nehme die „Diskussion vor allem zur Höchstdauer der Postdoc-Qualifizierungsbefristung (...) sehr ernst“. BMBF-Staatssekretärin Sabine Döring schrieb Minuten später, es brauche eine „neue geteilte Vision“, weshalb der Vorschlag „zurück in die Montagehalle“ müsse.

Umstrittenes Gesetz Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, seit 2007 in Kraft, regelt Befristungen für Arbeitsverträge an staatlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es ermöglicht die Befristung von Arbeitsverträgen des wissenschaftlichen Personals abseits der Beschränkungen des normalen Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Davon vor allem betroffen sind jüngere Wissenschaftler im akademischen Mittelbau.

Elf Wochen später ist der Vorschlag wieder raus aus der Montagehalle, am Dienstagmittag hat Ministerin Stark-Watzinger einen neuen Entwurf in einer Pressekonferenz vorgestellt.

Weiter umstritten: die Postdoc-Formel

Das Ziel einer „neuen geteilten Vision“ wird darin allerdings verfehlt. Und beim inhaltlichen Knackpunkt, der Postdoc-Höchstbefristungsdauer, ist sogar der bisherige, im März mühsam erreichte Konsens zwischen den Koalitionspartnern verloren gegangen.

Jan-Martin Wiarda ist Journalist für Bildung und Autor des Tagesspiegels. Auf seinem Blog www.jmwiarda.de kommentiert er aktuelle Ereignisse in Schulen und Hochschulen.

Denn der Referentenentwurf beziffert die Höchstdauer nun mit vier plus zwei Jahren. Was bedeutet, dass nach vier Jahren eine weitere Befristung nur mit einer Anschlusszusage verbunden werden kann, allerdings nicht zwangsläufig. Stark-Watzinger nannte dies in der Pressekonferenz „die Integration des Tenure-Track-Gedankens ins Wissenschaftszeitvertragsgesetz“. Abgesehen davon blieb der Referentenentwurf gegenüber den Eckpunkten offenbar inhaltlich unverändert.

Die vier Jahre entsprechen Stark-Watzingers Präferenz. Und weitgehend dem „4-Plus-Modell“, wie es die Allianz der Wissenschaftsorganisationen formuliert hatte. Allerdings ist es nun nur noch der Referentenentwurf des BMBF und nicht mehr der Ampel. Denn die parlamentarischen Berichterstatterinnen von SPD und Grüne versagten ihm an dieser Stelle ihre Zustimmung – man einigte sich, in der Frage uneinig zu sein.

In der Kürze liegt die Würze?

Kein Wunder: Die Sozialdemokraten hatten sich nach dem März-Rückzug auf die Seite der „#IchbinHanna“-Initiatoren und weiteren Unterstützern gestellt, die mit viel Verve für eine zweijährige Höchstbefristungsdauer geworben hatten.

Als „Kompromiss“, wie sie es darstellten, zwischen „gar nicht mehr befristen nach dem Postdoc“, wie es GEW und Mitarbeiterinitiativen fordern, und den vier Jahren, wie sie die Allianz vorschlägt. „Wenn die SPD-Bundestagsfraktion eine weitere Sonderbefristung nach der Promotion überhaupt mittragen kann, muss diese somit begründeter Maßen so kurz und noch dazu in einer Form ausgestaltet sein, dass diese Phase kein Personalkarussell in Gang wirft“, begründete die SPD-Politikerin Caroline Wagner die Positionierung. Schon die in den März-Eckpunkten vereinbarte dreijährige Befristung ohne Verstetigungsaussicht nach der Promotion sei „ein schmerzlicher Kompromiss gewesen“.

Die Grünen hatten in der Debatte für eine Differenzierung geworben. Bei einer Zwei-Jahres-Lösung sei nicht sicher, ob sich nicht der Druck statt auf die Hochschulleitungen eher auf die Beschäftigten erhöhe, kommentierte die zuständige Berichterstatterin Laura Kraft. Und auch eine Verkürzung der Höchstbefristungsdauer auf vier Jahre könne statt einer Entfristung den negativen Effekt einer Verlagerung auf Drittmittel haben. Weshalb sie eine umfassendere Betrachtung der Befristungsproblematik forderte.

Was aber sollte daraus folgen? Bis zuletzt ging es zwischen BMBF und Ampel-Abgeordneten hin und her, weshalb man die Veröffentlichung des Referentenentwurfs erneut um einige Tage verschob. Grund war ein letzter Einigungsversuch des BMBF: der Vorschlag, die vier Jahre zu flankieren mit einer weiteren Lockerung der bereits in den Eckpunkten diskutierten teilweisen Aufhebung der Tarifsperre – so dass wissenschaftliche Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst alternative Lösungen bei der Frage der Höchstbefristungsdauer hätten aushandeln können.

Doch hatte sich das BMBF dem Vernehmen nach einen Korridor zwischen mindestens drei und höchstens sechs Jahren vorstellen können – was für SPD und Grüne jeweils aus den oben genannten Gründen nicht infrage kam – und aus ihrer Sicht faktisch sogar ein Rückschritt gegenüber März gewesen wäre.

Die Option, parallel zur Höchstbefristungsdauer eine Höchstbefristungsquote pro Einrichtung einzuführen, war schon vorher aus den Verhandlungen gekippt. Am Ende lief den Koalitionären dann die Zeit davon, denn Stark-Watzinger selbst hatte öffentlich „bis Ende Mai“ als Zeitpunkt der Veröffentlichung des Referentenentwurfs genannt. Außerdem war alles gesagt, und ein weiteres Hin und Her glaubte man sich nach den Ereignissen im März nicht mehr leisten zu können. Dass das BMBF nun auf die Linie der Allianz eingeschwenkt ist, bedeutet dreierlei.

Erfolg der Forschungsorganisationen

Erstens einen großen Lobbyerfolg für die Wissenschaftsorganisationen, die hinter und vor den Kulissen Druck in Richtung vier Jahre gemacht hatten. Zuletzt mit einem Gastbeitrag in der „FAZ“, in dem die Chefs der Max-Planck-Gesellschaft, Martin Stratmann, und der Helmholtz-Gemeinschaft, Otmar D. Wiestler, gemeinsam vor dem „großen Schaden“ gewarnt hatten, den eine schlecht gemacht WissZeitVG-Reform ihres Erachtens anrichten würde. Deutschland dürfe nicht seine internationale Anschlussfähigkeit aufs Spiel setzen. Der drohende Zeigefinger hat offenbar Wirkung gezeigt.

Zweitens bedeutet der BMBF-Referentenentwurf, dass der kleinste Koalitionspartner sich in einer zentralen wissenschaftspolitischen Frage anschickt, ohne Unterstützung der größeren Fraktionen ins Parlament zu gehen. Kurzfristig können SPD und Grüne sagen, sie wären sich treu geblieben, und die Verantwortung für den Referentenentwurf der FDP zuschieben. Allerdings wird sich der Druck auf sie in den nächsten Monaten maximal erhöhen, doch noch eine Korrektur zu erreichen. Sie bedaure, dass man sich am Ende nicht einig werden konnte, sagte Stark-Watzinger in der Pressekonferenz. Nun gelte es, die „letzten Details“, wie sie es nannte, im parlamentarischen Verfahren zu klären.

Lage der Forschenden verbessert?

Wo das BMBF jetzt tatsächlich gute Trümpfe auch gegenüber SPD und Grünen in der Hand hält: Egal, wie man die Regelung zur Postdoc-Höchstbefristungdauer bewertet, steht in dem Gesetzentwurf ja sonst auch noch eine Menge, das die Lage der wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen durchaus verbessern wird – was würde daraus, wenn das Gesetz jetzt komplett im Parlament durchfiele? Und würde ein solches Debakel nicht wiederum auf alle Koalitionspartner abstrahlen?

Rhetorisch könnte sich der weiterhin hohe Druck auf SPD und Grüne schon daran zeigen, dass sie trotz ihrer Nicht-Zustimmung heute auf den Fortschritt verweisen werden, dass im Gegensatz zu den März-Eckpunkten nun das Instrument der Anschlusszusage im Referentenentwurf enthalten sei, was tatsächlich auch aus Sicht von „#IchbinHanna“ ein Fortschritt ist – nur halt erst nach vier Jahren.

Apropos „#IchbinHanna“: Drittens wird deutlich, dass der überraschende Eckpunkte-Rückzug im März zumindest aufseiten des BMBF wenig mit dem – damals ja ebenfalls erwarteten – Druck aus dem Postdoc-Lager zu tun hat. Und umso mehr mit dem offenbar vorher nicht einkalkulierten Aufruhr in der Professorenschaft: Innerhalb weniger Stunden hatten sich mehr als 400 Professorinnen und Professoren per Offenen Brief unter dem Hashtag „#ProfsfürHanna“ mit den Protesten solidarisiert.

Einig, so war schon damals die Lesart im BMBF, waren sich die Profs allerdings nur, dass sie die drei Jahre Höchstbefristungsdauer ablehnten. Aber viele offenbar nicht, weil sie diese wie „#IchbinHanna“ als zu lang ansahen – sondern als zu kurz. Explizit heißt es in dem Offenen Brief: „Besonders erschreckend sind die nur noch drei Jahre, die den Post-Docs bleiben, um sich weiterzuqualifizieren. Dies kommt einer Nivellierung der Weiterqualifikation nach der Promotion gleich.“

Kabinettsbeschluss nach der Sommerpause

Offenbar erkannte man im BMBF hier einen gedanklichen Schulterschluss zu den Forderungen der Allianz – ob viele der damaligen Unterzeichner des Offenen Briefs dies auch so sehen würden, bleibt dahingestellt. Sicherlich ist man sich im BMBF bewusst, dass es jetzt zwar zu weiteren Protesten von „#IchbinHanna“, GEW & Co kommen dürfte – geht aber offenbar zugleich davon aus, die Front der Wissenschaftsorganisationen und Professorenmehrheit befriedet zu haben. Ob man damit richtig liegt?

Jetzt gehe der Entwurf in die übliche Ressortabstimmung, in die Anhörungen mit Ländern und Verbänden, dann folge der Kabinettsbeschluss nach der Sommerpause. Nach dem parlamentarischen Verfahren könne das Gesetz dann im Frühjahr 2024 beschlossen werden, sagte Ministerin Stark-Watzinger. Und sie wolle noch einmal unterstreichen: Das Gesetz per se schaffe keine Dauerstellen und „keine moderne Führungskultur“. Womit sie den Ball Richtung Hochschulen und Wissenschaft spielte.

Bleibt am Ende noch eine andere Frage: Haben sich die elf Wochen Nachsitzen in der Montagehalle gelohnt? Für die Wissenschaftsorganisationen auf jeden Fall.