Zerrissene Erde Der Blick von oben auf das türkisch-syrische Katastrophengebiet

Die Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar mit Magnituden bis 7,8 zählen zu den stärksten der vergangenen Jahre. Bald darauf gab es erste Bilder von eingestürzten Gebäuden und verwüsteten Städten, sie sind bis heute beklemmend.

Nach über einer Woche steht fest, dass mindestens 40.000 Menschen ums Leben kamen, laut WHO-Regionaldirektor Hans Kluge benötigen rund 26 Millionen Menschen humanitäre Unterstützung.

Mittlerweile kursieren auch andere Bilder, die dazu beitragen, zumindest etwas besser zu verstehen, was bei den Beben geschah und welch immense Energie freigesetzt wurde.

Oberfläche hat sich verschoben

Dazu gehören Videoaufnahmen von Überwachungskameras, auf denen eine Straße samt parkender Autos wie ein Gummiband zu schwingen beginnt. Da sind Fotos von Landschaften, die wie mit einem Messer durchtrennt erscheinen und um einige Meter gegeneinander versetzt sind. Da sind Drohnenaufnahmen von aufgerissenen Tälern und Satellitenbilder, auf denen erkennbar wird, wie stark die Oberfläche deformiert wurde.

Die Beben ereigneten sich an Blattverschiebungen. Das heißt, die Gesteinspakete links und rechts von einer geologischen Verwerfung schieben sich horizontal aneinander vorbei. Diese Bewegung ist typisch für die betroffene Region: Die Anatolische Platte ist eingeklemmt zwischen der Eurasischen Platte, die von Norden drückt und der Arabischen Platte, die von Süden schiebt. Anatolien wird nach Westen herausgequetscht.

Die Seitenverschiebung beträgt an der Oberfläche bis zu sechs Meter. Das geht aus Analysen von Satellitenbildern hervor, von denen jetzt Fachleute im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) berichten. Die Risse sind an der Oberfläche auf etwa 250 Kilometern Länge zu erkennen.

Die tektonischen Platten in der östlichen Mittelmeerregion © Grafik: Tsp/Bartel • Quelle: Helmholtz-Zentrum, GFZ

Die Forscher nutzten Aufnahmen des Satelliten „Sentinel-1“. Dieser sendet Radarwellen aus und kann – anders als Satelliten mit herkömmlicher Optik – durch Wolken „hindurchschauen“ und einzelne Punkte auf der Erdoberfläche genau vermessen. Im nächsten Schritt verglichen die Fachleute die Aufnahmen vom 29. Januar sowie vom 10. Februar und ermittelten daraus, wie stark die Landschaft verschoben wurde.

Satellitendaten zeigen, dass sich die Land­ober­flä­che im betroffenen Gebiet um bis zu sechs Me­ter ver­schoben hat. © DLR

Der größere Riss im Süden ist eine Folge des Hauptbebens in den Morgenstunden des 6. Februar. Der zweite Riss, der nördlich des ersten liegt, entstand bei dem schweren Nachbeben am gleichen Tag. Die blauen Flächen stehen für eine Bewegung in östliche Richtung, die roten Flächen für eine Bewegung in westliche Richtung.

Mit entsprechender Software können Forscher tief in die digitale Karte hineinzoomen. Das hilft ihnen zu ermitteln, wo der Bruch, der im Untergrund begann, an der Oberfläche lokalisiert ist, wie stark die Verschiebungen sind und wo besonders große Zerstörungen zu erwarten sind. Auch für künftige seismische Gefährdungsabschätzungen sind die aktuellen Radardaten hilfreich.

Geplatzt. Die Autobahn D420 im Dorf Demirköprü in Hatay. © REUTERS/Benoit Tessier

Informationen gesammelt

An erster Stelle kommt aber die Hilfe. Unmittelbar nach dem Beben haben türkische Behörden die Internationale Charta „Sace and Major Disasters“ aktiviert, bei der Raumfahrtagenturen ihre Informationen zusammenbringen, um schnell zu helfen.

Nach Angaben der Esa haben 17 Agenturen mehr als 350 Bilder bereitgestellt. Daraus wurden aktuelle Lagekarten gefertigt, die den Hilfsteams beispielsweise zeigen, welche Straßen benutzbar sind.

Gefährlich sind nicht nur die Beben selbst, sondern Folgeerscheinungen. Daher ermitteln Fachleute mithilfe von Satellitendaten auch jene Gegenden, in denen infolge der Erdstöße nun ein besonders großes Risiko für Erdrutsche besteht, teilt die Nasa mit. Weitere Satelliten wie „Suomi-NPP“ mit einem Sensor für Licht in den Nachtstunden können Orte anzeigen, die von Stromausfall betroffen sind.

