Zwischen Selbstermächtigung und Traumata Wie der Umgang mit Hormonprodukten durch Geschlechternormen geprägt wird

Es ist ein Thema, das Kontroversen auslöst: Die Einnahme von Hormonen bei trans Kindern. Konkret geht es dabei um sogenannte Pubertätsblocker, also Medikamente, die die Bildung von Testosteron beziehungsweise Östrogenen hemmen. Im Zentrum der Kritik stehen meist Risiken. Das ist bemerkenswert, denn es gibt auch Hormonpräparate, bei denen weitaus weniger über Nebenwirkungen gesprochen wird, etwa bei der Anti-Baby-Pille. Doch warum ist das so?

Mit Fragen wie diesen setzt sich Birgit Nemec auseinander. Sie ist Co-Leiterin des Instituts für Geschichte der Medizin und Ethik an der Charité. Zudem ist sie Teil eines neuen Sonderforschungsbereichs, der das Thema Geschlechtervielfalt aus verschiedenen Perspektiven und Disziplinen beleuchten soll.

Zur Person Birgit Nemec ist Professorin für Geschichte der Medizin und Co-Leiterin des Instituts für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Charité. Sie ist am neuen Sonderforschungsbereich zur Erforschung der Vielfalt des biologischen Geschlechts der Deutschen Forschungsgemeinschaft beteiligt, an dem Forschende aus Medizin, Biologie sowie Geistes- und Sozialwissenschaften arbeiten.

„Das ist etwas ganz Besonderes“, sagt Nemec. „Normalerweise werden große Projekte auf einen einzelnen Fachbereich gemünzt, aber in diesem Fall arbeiten alle Bereiche zusammen.“

In der Medizin herrschte lange ein binäres Modell

Langfristiges Ziel ist es auch, Geschlechternormen im medizinischen Kontext zu hinterfragen. „Wir wollen die Historizität und Pluralität von Wissen in der Medizin aufzeigen und zum Umdenken anregen“, so Nemec. „Forschung findet immer in einem kulturellen Raum statt und ist durch gesellschaftliche, ethische und politische Annahmen beeinflusst.“

Arzneimittel wurden auch verabreicht, um Binarität herzustellen und zu stabilisieren. Birgit Nemec

Gerade im medizinischen Kontext herrschte lange ein binäres Geschlechtermodell, das allmählich aufgebrochen wird. Transgeschlechtlichkeit galt als psychische Störung und wurde erst 2018 aus dem internationalen Krankheitskatalog gestrichen. Intergeschlechtliche Kinder mussten sich nach der Geburt irreversiblen Operationen unterziehen. Erst 2021 wurde in Deutschland ein Verbot dieser Eingriffe eingeführt.

Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Nemec setzt sich in ihrem Forschungsprojekt mit dem Umgang mit Hormonprodukten auseinander und wie dieser mit historischen Vorstellungen von Geschlecht zusammenhing. Dabei beleuchtet sie den Zeitraum von 1950 bis 1990 – von der Nachkriegsgesellschaft über die zunehmende Enttabuisierung sexueller Themen und die Einführung der Anti-Baby-Pille bis hin zum Aufkommen kritischer sozialer Bewegungen, die sich mit Schattenseiten der sexuellen Revolution auseinandersetzten.

Gegen die Operationen an intergeschlechtlichen Personen wurde in der Vergangenheit immer wieder protestiert. © imago images/snapshot

„Arzneimittel wurden auch verabreicht, um Binarität herzustellen und zu stabilisieren“, sagt Nemec. „Ein Beispiel ist die pränatale Behandlung des sogenannten Adrenogenitalen Syndroms mittels Dexamethason. Dadurch sollte verhindert werden, dass das Kind intergeschlechtlich ist.“

Nemec sichtet Patientenakten und interviewt Mediziner

Ein weiteres Beispiel ist „Anovlar 21“, die erste Anti-Baby-Pille, die 1961 in Westdeutschland eingeführt wurde. „Sie wurde nicht nur für die Verhütung verschrieben, sondern auch zur Stabilisierung von cis-Identitäten“, erklärt Nemec. Cis Personen sind Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. „Durch die Einnahme der Pille sollten Mädchen größere Brüste, reinere Haut und keine Gesichtsbehaarung bekommen, also den weiblichen Normen entsprechen“, sagt Nemec.

Betroffene sollen ihre Geschichten und Erfahrungen teilen können. Birgit Nemec über ihr neues Forschungsprojekt

Im Rahmen ihrer Forschung sichtet sie Patientenakten und interviewt Mediziner*innen. Trans Personen etwa erkämpften sich die Anwendung von Hormonen über Jahrzehnte. „Ihre Geschichten haben viel mit Selbstermächtigung zu tun“, sagt Nemec.

Gleichzeitig gab es Gruppen, die schwere Folgen von der Hormoneinnahme davontrugen. Ein prominentes Beispiel sind die hormonellen Schwangerschaftstest, die in den 1950er bis 1980er Jahren verschrieben wurden und eine Reihe angeborener Fehlbildungen zur Folge hatten. „Die betroffenen Familien sind schwer traumatisiert“, sagt Nemec, „solche Skandale haben in Teilen der Bevölkerung zu einer Grundskepsis beigetragen in Bezug auf Hormonprodukte.“

Mit ihrer Forschung möchte Nemec solche Perspektiven sichtbar machen. „Betroffene sollen ihre Geschichten und Erfahrungen teilen können“, so Nemec. Daher sollen die Interviews in der Charité aufgezeichnet und – wenn gewünscht – öffentlich zugänglich gemacht werden.

Und welche Erkenntnis überraschte sie bislang besonders? „Das gesamte Feld der Geschlechtervielfalt ist stark in Bewegung“, sagt Nemec. „Auch in unserem Forschungsteam werden Grenzen, Standards und Normen diskutiert. Aber das ist ein gutes Zeichen: Wir befinden uns im Prozess.“