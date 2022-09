Wohnen am Wasser Neuer Dreh für alte Pulverfabrik

Die Lage ist hier tatsächlich einzigartig. Selten hatte eine der Standardformeln von Projektentwicklern so ihre Berechtigung wie hier, an diesem Ort, an dieser Stelle. CG Elementum legte Anfang September nicht nur dort den Grundstein, wo die Anfänge des Filmproduzenten Artur („Atze“) Brauner (1918-2019) begründet liegen, dessen Mitarbeiter in den nach dem Zweiten Weltkrieg gepachteten Gebäuden bis in die 70er-Jahre hinein arbeiteten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden