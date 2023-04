Zerstörte Öltanks auf der Krim : Drohnenangriff war wohl Vorbereitung für ukrainische Gegenoffensive

Infolge des Drohnenangriffs war in Sewastopol am Samstagmorgen ein russisches Treibstofflager in Brand geraten. Der Angriff hat nach Darstellung des ukrainischen Militärs der Vorbereitung auf eine Gegenoffensive gedient.