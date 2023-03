Babyglück im Hause Lohan? Skandalschauspielerin Lindsay Lohan gibt ein Zeichen

Dass Promis private Neuigkeiten heutzutage über ihre Social Media-Seiten verkünden, ist üblich. Dabei geht es meist nicht um das bloße Teilen einer Information, sondern vielmehr um die Generierung maximaler Aufmerksamkeit. Eine Strategie, die gewünschte Reichweite zu generieren, kann dabei sein, die Empfänger im Vagen zu lassen – nur Spekulationen anzuregen. So wieder einmal geschehen am vergangenen Dienstag auf der Instagram-Seite von Lindsay Lohan (36).

Die Skandalschauspielerin postete nämlich ein Bild mit einem Baby-Strampler, auf dem in Schnörkelschrift „coming soon...“ (kommt bald) prangt. Handelt es sich hier um ein neues Filmprojekt? Eine Werbekampagne für Kindermode? Wahrscheinlich nicht. Als Kommentar unter dem Bild steht geschrieben: „Wir sind gesegnet und aufgeregt!“, dahinter reihen sich einige Emojis, unter denen auch ein gelbes Baby-Gesicht und eine Schoppenflasche zu finden sind.

Mit „wir“ sind wohl Lohan und die auf dem Bild einzig verlinkte Person gemeint. Hierbei handelt es sich um Bader Shammas, Lohans Gatten. Laut US-Klatschblättern arbeitet er als assistierender Vice-Präsident bei „Credit Suisse“ in Dubai. Sein Instagram-Account und die Beziehung mit Lohan, hält er mehr oder weniger privat.

Es sieht wohl so aus, als sei Lindsay Lohan schwanger. Wenn dem so ist, dann wünschen wir alles Gute!

Lindsay Lohan wurde in den 90ern und frühen 2000ern als Kinderschauspielerin bekannt und feierte mit Filmen wie „Ein Zwilling kommt selten allein“ (1998) oder „Girls Club - Vorsicht bissig!“ (2004) internationale Erfolge. In den letzten Jahren machte sie immer wieder mit wilden Party-Exzessen und anderen Eskapaden auf sich aufmerksam. Ob ihr privates Glück auch ihr berufliches Comeback bedeutet, ist ungewiss. Der Netflix-Weihnachtsfilm „Falling for Christmas“ (2022), in dem sie die Hauptrolle spielt, stimmt optimistisch.

