Bahnhofspassagen Potsdam Neue Gastronomie-Angebote

In den Bahnhofspassagen am Potsdamer Hauptbahnhof hat sich in den letzten Monaten einiges getan: Es gibt neue gastronomische Angebote, weitere Neueröffnungen werden derzeit vorbereitet. Manche Ladenparzellen des Einkaufszentrums bleiben aber nach wie vor leer.

Im Frühsommer eröffnet in den Bahnhofspassagen eine Filiale des „Haferkater“: Das Franchise-Unternehmen bietet diverse Leckereien auf Hafer-Basis an, darunter Porridges, Haferreis-Bowls, Wraps, Salate und belegte Brötchen. Um Frühstück abzurunden, wird es hier auch feinsten Kaffee aus einer Siebträgermaschine geben. Filialen des Haferkater gibt es in verschiedenen Bahnhöfen in ganz Deutschland. Die Filiale in Potsdam wird die erste in Brandenburg sein.

Ein weiteres neues Franchise-Unternehmen, das in die Bahnhofspassagen Potsdam einziehen wird, sind die „Pommesfreunde“: Das Unternehmen aus Gräfelfing in Bayern hat bereits Standorte in fast allen Bundesländern. Wie beim „Haferkater“ wird die Pommesfreunde-Filiale in den Bahnhofspassagen die erste in Brandenburg sein.

Wie der Name vermuten lässt, bietet das Bahnhofslokal klassische Imbiss-Kost wie Burger, Currywurst und natürlich Pommes. Diese wird hier allerdings besonders ausgefallen zubereitet: zum Beispiel als „Loaded Fries“, übergossen mit Chilli-Con-Carne und einer scharfen Käsesauce. Wann genau die Filiale öffnet, konnte das Franchise-Unternehmen den PNN auf Anfrage noch nicht mitteilen. Fest steht jedenfalls: Laut den Tapeten an der künftigen Filiale wird hier noch Personal gesucht.

Manche Ladenparzellen bleiben leer

Jasma Falafel in den Bahnhofspassagen in Potsdam. © Andreas Klaer

Bereits im März hat der libanesische Imbiss Jasma Falafel in den Bahnhofspassagen eröffnet. Neben Street-Food-Klassikern wie einem Falafel-Sandwich gibt es hier auch arabische Spezialitäten wie Taboule-Salat oder Kibbeh – gefüllte Bulgurklöße, die nicht nur angenehm würzig, sondern auch ausgesprochen sättigend sind. Jasma Falafel ist kein deutschlandweites Franchise, sondern ein einheimischer Gastronomie-Betrieb aus Potsdam.

Einige Ladenparzellen in den Bahnhofspassagen bleiben allerdings unbesetzt. Das betrifft zum Beispiel den Bereich im Erdgeschoss am Nordausgang des Hauptbahnhofes. Auch in der Nähe des Kinos UCI gibt es noch unbesetzte Geschaftfläche. Ob es hier Pläne gibt, diese leeren Ecken des Einkaufszentrums mit Leben zu füllen, wollten die Bahnhofspassagen auf PNN-Anfrage nicht mitteilen.

