10.000 Euro Preisgeld für Gründer Start-up F4 Solutions gewinnt den Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg

Das Start-up „F4 Solutions“ hat den Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg gewonnen. Das Gründungsteam erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro. Insgesamt hatten 150 Teams aus beiden Bundesländern ihre Ideen zum Wettbewerb eingereicht. Der Preis wird unterstützt von der Berliner Senatswirtschaftsverwaltung und dem brandenburgischen Wirtschaftsministerium sowie aus Mitteln der Europäischen Union kofinanziert.

Der Sieger „F4 Solutions“ hat einen Systemregler für Kältezentralen entwickelt, wie sie zum Beispiel in Rechenzentren, Krankenhäusern oder der Industrie eingesetzt werden. Das neuartige Verfahren soll die Effizienz um das Vierfache steigern und gleichzeitig die Kohlenstoffdioxid-Emissionen um bis zu 75 Prozent verringern.

Publikum stimmte online ab

Den Hauptpreis übergaben am Mittwochabend ILB-Vorstandsmitglied Kerstin Jöntgen und Hendrik Fischer, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, in Potsdam. Jöntgen sagte: „Es zeigt sich, welche hohe Dynamik in Bezug auf technologische Innovationen mittlerweile in unserer Metropolregion herrscht.“

Die zehn Teams mit den besten Ergebnissen erhielten am Prämierungsabend die Gelegenheit, ihre Geschäftsmodelle in jeweils neunzig Sekunden vorzustellen. Das Publikum stimmte anschließend online über den Publikumspreis ab. Sieger wurde die App Mealstock, die Verbrauchern:innen eine digitale Optimierungsmöglichkeit ihrer Lebensmittelverwendung bietet.

