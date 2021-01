In den wenigen geöffneten Geschäften auf der Schloßstraße machte sich am Samstagnachmittag kurzzeitig Aufregung breit. „Plötzlich fuhren viele Feuerwehrfahrzeuge vorbei, Kunden fragten, was denn passiert sei“, berichtet ein Mitarbeiter der Confiserie Reichert am Telefon.

Der Laden liegt etwa 300 Meter südlich vom U-Bahnhof Schloßstraße. Dort ist am Samstagnachmittag auf einer Zwischenebene ein Brand ausgebrochen.

110 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Es gebe keine Verletzten, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Das Feuer ging von einem technischen Betriebsraum des Bahnhofs aus, ein Kabelstrang war in Brand geraten. Am späten Nachmittag konnte das Feuer gelöscht werden.

Gegen 17 Uhr teilte die Feuerwehr mit, die Station werde nun entraucht. Fotos von der Einsatzstelle, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigen, wie aus den Treppenschächten dichter Rauch quillt. Gegen 18 Uhr beendete die Feuerwehrleute ihren Einsatz.

Der Bahnhof der Linie 9 liegt unter der Haupteinkaufsstraße in Steglitz. Die Straße, die eine wichtige Verbindung zwischen dem Berliner Südwesten und dem Zentrum bildet, wurde wegen des Einsatzes zwischen dem Walther-Schreiber-Platz und dem Rathaus Steglitz gesperrt. Gegen 18 Uhr gab die Feuerwehr die Straße wieder für den Verkehr frei.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Größere Folgen hat der Brand jedoch für den U-Bahn-Betrieb. Die U9 verkehrte auch am Abend noch nicht wieder zwischen den Bahnhöfen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz. Fahrgäste sollten stattdessen Busse nutzen und auch auf die S-Bahn ausweichen.

BVG-Sprecher Jannes Schwentu rechnete am Samstagabend mit einer längeren Unterbrechung des Zugverkehrs, möglicherweise bis Montag. Ein Ersatzverkehr werde nicht eingerichtet, da vier Buslinien auf der Strecke zwischen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz verkehren, so Schwentu.

Das direkt am Bahnhof liegende Einkaufszentrum Boulevard Berlin war während des Feuerwehreinsatzes weiterhin geöffnet. Wegen des Lockdowns hielten sich jedoch deutlich weniger Kunden als an einem normalen Samstag im Gebäude auf, nur die Drogerien und Lebensmittelmärkte standen offen. Auch in den kleinen Restaurants und Imbissen entlang der Schloßstraße ging der Betrieb mit Speisen zum Mitnehmen normal weiter.

Schäden nach Feuer im Bahnhof Onkel Toms Hütte fast fertig behoben

Erst kürzlich hatte es in der Ladenzeile am Zehlendorfer U-Bahnhof Onkel Toms Hütte einen Großbrand gegeben. Bei dem Feuer Mitte November waren drei Menschen verletzt worden, die Feuerwehr war mit rund 160 Kräften im Einsatz.

Der U-Bahnverkehr war nach dem Feuer unterbrochen. Laut BVG können die Schäden am Bauwerk nach Einschätzung der Fachleute ohne größere Beeinträchtigungen des Zugverkehrs beseitigt werden.

Auch 22 von rund 30 Geschäften in der Ladenstraße am Bahnhof konnten bereits eine Woche nach dem Brand wieder öffnen. Auslöser des Feuers war eine Explosion in einem vietnamesischen Imbiss.