140 Meter Kabel gestohlen U3 fährt im Berliner Südwesten nur noch alle zehn Minuten

Wegen eines Kabeldiebstahls im Berliner Südwesten kommt es erneut zu Einschränkungen auf der U-Bahnlinie U3. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Freitag mitteilten, fährt die Linie auf dem Abschnitt zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke seit Freitagmittag nur noch im Zehn-Minuten-Takt.

Im oberirdischen Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Freie Universität – Thielplatz und Oskar-Helene-Heim seien rund 140 Meter Kabel gestohlen worden. „Um eine Überlastung zu verhindern, können die Züge in der Hauptverkehrszeit aktuell nicht so häufig fahren wie gewohnt“, teilte die BVG mit. Fachleute sollen den Schaden nun beheben. Angestrebt wird eine Fertigstellung kurz nach den Feiertagen.

Wiederholt haben Kabeldiebstähle in jüngster Vergangenheit zu Einschränkungen bei der BVG geführt. Erst im Oktober musste deshalb der Verkehr auf dem U3-Abschnitt zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke auf einen Zehn-Minuten-Takt gedrosselt werden. Ende November traf es die U6.

Für die BVG kommt die Meldung zur Unzeit: Aktuell treiben ein extrem hoher Krankenstand und fehlende Fahrzeuge Ausfälle und Störungen im Nahverkehr in die Höhe. Allein am vergangenen Dienstag fielen 108 U-Bahnfahrten aus – davon 49 wegen fehlender Fahrer, in 37 Fällen mangelte es dagegen an funktionstüchtigen Fahrzeugen. Zum Vergleich: Im gesamten Monat April fielen nur 258 U-Bahn-Fahrten aus.