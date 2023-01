150 Jahre Berliner Presseball Neuerdings klein, aber fein

Klein, aber fein will Mario Koss das 150-jährige Bestehen des Berliner Presseballs begehen. Am 14. Januar tanzen im Grand Hyatt Hotel am Potsdamer Platz rund 600 Gäste zur Feier der Institution, die bereits 1872 gegründet wurde.

Eigentlich sollte die Jubiläumsfeier schon im letzten Jahr stattfinden, musste aber wegen der Pandemie verschoben werden. Stattdessen nahm sich der Veranstalter eine Auszeit in Ägypten, die ihn offenbar auf lauter gute Ideen brachte.

Der Ball ist seit Wochen ausverkauft. Mario Koss

„C-Promis brauchen wir nicht“, befand er. Stattdessen setzt er auf wenige Ehrengäste und will auch die noch junge Tradition fortsetzen, einen Ehrenpreis zu verleihen. Der geht in diesem Jahr an Lech Walensa. „Wir befinden uns immer noch im Krieg“, sagt Mario Koss. „Da finde ich den Gedanken schön, einen Friedensnobelpreisträger auszuzeichnen.“

Politische Entwicklung vorangetrieben

Der gelernte Elektriker war als Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarnosc zwischen 1980 und 1990 an der politischen Entwicklung Polens hin zu einem demokratischen und marktwirtschaftlich organisierten Land entscheidend beteiligt. Von 1990 bis 1995 war er Polens Präsident.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der ukrainische Botschafter Oleksii Makejev sollen ihm den Preis gemeinsam überreichen.

Erwartet werden außerdem Familienministerin Lisa Paus, der neue israelische Botschafter Ron Prosor, die Rechtsanwältin Seyran Ates und die Unternehmerin Regine Sixt.

1000 Euro kostet das Ticket inklusive Übernachtung

„Der Ball ist seit Wochen ausverkauft“, sagt Mario Koss. Rund 1000 Euro kosten die Tickets inklusive Übernachtung. Viele Stammgäste hätten ihn immer wieder darauf angesprochen, dass er wieder stattfinden solle.

Zum ersten Mal findet der Ball nun im Grand Hyatt Hotel statt. Zuletzt war er im Maritim-Hotel in der Stauffenbergstraße über die Bühne gegangen. Das hat erst in dieser Woche als JW Marriott wieder neu eröffnet. Ein Ball aber muss lange vorausgeplant werden.

Die Blue Man Group ist auch dabei

Sonst hätten wohl weder die Comedian Harmonists zusagen können noch die Blue Man Group, die mit einer logistisch etwas aufwändigeren Performance vorbeischaut. Sehr gespannt ist Mario Koss selbst schon auf den Auftritt der Sandanimationskünstlerin Aljona Voynova, die zur Feier des Jubiläums 150 Jahre Berliner Presseball auf künstlerische Weise erzählen will.

Zur Eröffnung zeigen Mitglieder des Ballett- und Tanzstudios Zehlendorf ihre Künste. Auch eine Tombola wird es wieder geben, mit der diesmal die Berliner Kältehilfe und der Verein Kolibri unterstützt werden sollen.

Besonders die Arbeit mit dem Küchenchef, der schon seit 24 Jahren im Hotel ist, hat Mario Koss Spaß gemacht und zuversichtlich gestimmt. Unter anderem die benachbarte Spielbank hat er als Partner gewonnen.

Nach „über 1000 Tagen Berufsverbot wegen der Pandemie“ hat er aber auch selbst wieder Lust auf einen Ball. „Und das“, hat er in vielen Gesprächen erfahren, „geht unseren Gästen ganz genauso.“

Ob er den Ball später wieder auf die früheren knapp 2000 Gäste hochfahren will, weiß er noch gar nicht. In diesem intimeren Rahmen könne man sich eher noch besser austauschen.

