19.500 Euro kalt pro Monat Deutschlands teuerste Mietwohnung liegt in Berlin

Die teuerste Mietwohnung Deutschlands ist grün-schwarz gestreift und liegt in Berlin-Mitte. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Online-Immobilienplattform Immoscout24. Für die Analyse wurden die monatlichen Kaltmieten aller Angebote für Mietwohnungen in Deutschland verglichen, die am Stichtag 20. Juni bei dem Portal inseriert waren. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Das teuerste Angebot derzeit ist demnach ein an der Jägerstraße 41 gelegenes Penthouse mit einer monatlichen Kaltmiete von 19.5000 Euro, Quadratmeterpreis: 27,08 Euro. „Das Apartment besteht aus einem Vollgeschoss und zwei weiteren Penthäusern“, heißt es in dem von der Maklerfirma „Engel & Völkers“ aufgegebenen Inserat. Der Anbieter schwärmt von „einzigartiger Extravaganz auf 720 Quadratmetern“. Damit ist die auf zwei Etagen gelegene Wohnung laut Immoscout24 gut fünfmal so groß wie ein durchschnittliches deutsches Einfamilienhaus.

Mietwohnung in Berlin so teuer wie Luxus-Wochenende in Dubai

Die monatliche Angebotsmiete entspricht dem Unternehmen zufolge etwa dem Preis für einen Luxus-Wochenendtrip nach Dubai – inklusive First-Class-Flug von Frankfurt am Main und zwei Übernachtungen in der Diplomaten-Suite des Hotels Burj Al Arab.

Gestaltet wurde das Penthouse der Anzeige zufolge vom Berliner Architekten Jürgen Hermann Mayer, der mit seinem Büro „J. MAYER H.“ unter anderem die Touristenattraktion Metropol Parasol im spanischen Sevilla entworfen hat.

Grafische Muster in bunten Knallfarben dominieren den Hauptraum und die Treppenhäuser, die Nebenräume sind in Schwarz und Weiß gehalten. Die Wohnung verfügt über acht Zimmer, vier Badezimmer und vier Garagen. Auf der Dachterrasse befindet sich eine Sauna mit Blick auf den Französischen Dom, auch der Fernsehturm ist von der Terrasse aus sichtbar.

Die Immobilie im historischen Stadtteil Friedrichswerder ist aber nicht das einzige Berliner Objekt unter den zehn teuersten Mietwohnungen Deutschlands. Insgesamt sind sieben Hauptstadt-Wohnungen in den Top 10 zu finden.

Die zweitteuerste Mietwohnung liegt sogar in direkter Nachbarschaft zur teuersten: ein Penthouse an der Jägerstraße 34/35. Für sieben Zimmer, drei Badezimmer, einen Tiefgaragenstellplatz und vier Terrassen werden monatlich 17.000 Euro kalt fällig. Bei 706 Quadratmetern entspricht das einem Quadratmeterpreis von 24,08 Euro. „Exceptional Living“ verspricht der Anbieter „City-Concept“.

Platz 2: Das Penthouse an der Jägerstraße verfügt über sieben Zimmer, drei Badezimmer, einen Tiefgaragen-Stellplatz und vier Terrassen. Kostenpunkt: 17.000 Kaltmiete pro Monat. © ImmoScout24

„Extravagant residieren“ lässt es sich laut „Engel & Völkers“ in der aktuell drittteuersten Mietwohnung Deutschlands, die ebenfalls in Friedrichswerder liegt – allerdings nicht an der Jägerstraße, sondern um die Ecke an der Oberwallstraße 13.

Das „luxuriöse Townhouse mit großer Terrasse“ bietet auf 456 Quadratmetern vier Zimmer und drei Badezimmer, dazu eine Garage. Mit 15.000 Euro Kaltmiete pro Monat toppt der Quadratmeterpreis sogar die Plätze eins und zwei: 32,89 Euro sind hier zu zahlen. Fotos des von Johannes Nalbach entworfenen Townhouses sind dem Inserat allerdings nicht beigefügt.

92,36 Euro: Düsseldorf mit höchstem Quadratmeterpreis

Auf den Quadratmeter gerechnet führt eine Maisonette-Wohnung in der Düsseldorfer Altstadt das Ranking an, die auf Platz vier landet. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse und wird möbliert sowie mit vollausgestatteter Küche für 92,36 Euro pro Quadratmeter zur Miete angeboten. Im Vergleich dazu: Der Angebotsmietpreis für Neubau-Mietwohnungen liegt deutschlandweit im Schnitt bei 11,01 Euro pro Quadratmeter. München, das seit Jahren die Miet-Rankings anführt, taucht aktuell nicht unter den zehn teuersten Wohnungen auf.

Für monatlich 12.000 Euro kalt ist dieses Penthouse in Mitte zu haben – dafür gibt es Platz 7. © ImmoScout24

Dieses „Penthouse der Extraklasse“ (Zitat des Anbieters) liegt in Prenzlauer Berg, kostet 11.500 Euro kalt pro Monat und landet im Ranking auf Platz 10. © ImmoScout24

Auf den Plätzen fünf und sechs rangieren zum monatlichen Preis von je 12.000 Euro kalt zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen an der Stresemannstraße in Kreuzberg, die über 185 beziehungsweise 188 Quadratmeter Fläche verfügen – was 64,86 bzw. 63,83 Euro pro Quadratmeter entspricht. Platz sieben belegt ein weiteres Townhouse an der Oberwallstraße mit fünf Zimmern auf 403 Quadratmetern, ebenfalls für 12.000 Euro Kaltmiete pro Monat. Es folgen eine Wohnung in Frankfurt am Main auf Platz acht und eine weitere in Düsseldorf auf der Nummer neun.

Platz zehn geht dann wieder an eine Berliner Wohnung: ein Fünf-Zimmer-Penthouse in Prenzlauer Berg mit 384 Quadratmetern Fläche zum monatlichen Mietpreis von 11.500 Euro kalt. Die Miete beträgt damit mehr als das Sechsfache des durchschnittlichen Nettogehalts in Deutschland, das bei 2165 Euro im Monat liegt.