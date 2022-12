20 Jahre Berliner Inklusionspreis „Das war eine echte Premiere“

Im Jahr 2003 wurde Saddam Hussein gestürzt, Jürgen Möllemann starb bei einem Fallschirmsprung, die Raumfähre Columbia zerbrach beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. In Schweden kam ein Mädchen namens Greta Thunberg zur Welt – und in Berlin wurde erstmals der Inklusionspreis vergeben, noch unter dem Namen „Integrationspreis“.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden