24-jähriger Autofahrer fährt Kleinkind an Zweijähriges Mädchen in Berlin-Spandau verletzt

Ein zweijähriges Mädchen ist in Berlin-Spandau von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Das Kleinkind war am Montagnachmittag zusammen mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Daumstraße im Ortsteil Haselhorst unterwegs, berichtete die Polizei am Dienstag.

Ein 24-Jähriger sei mit seinem Auto aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Langer-See-Straße in die Daumstraße gebogen und habe das Mädchen angefahren. Das Kind kam mit einer Verletzung am Fuß zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (dpa)

