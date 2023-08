300 Kubikmeter Mischabfälle in Brand Feuerwehr beendet Einsatz auf Recyclinghof in Berlin-Pankow nach acht Stunden

Auf einem Recyclinghof im Berliner Ortsteil Heinersdorf in Pankow haben am frühen Freitagmorgen Mischabfälle in einer Lagerhalle gebrannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Anwohner:innen wurden wegen der Rauchentwicklung aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Kurz nach 11 Uhr beendeten die 126 Einsatzkräfte der Feuerwehr die Löscharbeiten. Auch die Warnapp NINA gab Entwarnung.

300 Kubikmeter Baustoffreste brannten am Freitagmorgen in einer 600 m2 großen Lagerhalle, das teilte die Berliner Feuerwehr mit. Am frühen Morgen war die Rauchentwicklung deutlich sichtbar. Außerdem kam es zu Geruchsbelästigungen. Mit Unterstützung des Technischen Dienstes wurden die brennenden Baustoffe Stück für Stück auseinander gezogen und einzeln abgelöscht.

Gegen 8 Uhr morgens teilte die Feuerwehr dann mit, dass die Rauchentwicklung merklich zurückgegangen sei. Mit Unterstützung der Lehrfeuerwache und mithilfe weiterer Spezialfahrzeuge wurden anschließend die aufwendigen Restlöscharbeiten durchgeführt. (Tsp)