34-Jähriger in Berlin verletzt Betrunkener stürzt in S-Bahn-Gleis – Zeuge verhindert Schlimmeres

Ein Zeuge hat am Samstagabend einem Mann am Berliner Bahnhof Storkower Straße das Leben gerettet. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Den Angaben nach verlor der 34-jährige dänische Staatsangehörige gegen 19.45 Uhr das Gleichgewicht und stürzte in das S-Bahn-Gleis.

Der Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, reagierte sofort und zog den Mann, liegend vom Bahnsteig aus, aus dem Gleisbett in den Rettungsschacht, der unterhalb der Bahnsteigkante liegt. Obwohl der Fahrer einer einfahrenden S-Bahn eine Schnellbremsung einleitete, erfasste die Bahn den 34-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen.

Nachdem die Stromschiene abgestellt worden war, retteten Feuerwehrkräfte den betrunkenen Mann aus dem Gleis. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt er eine Platzwunde, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. (Tsp)