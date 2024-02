39-jähriger Autofahrer festgenommen Mann rammt mit 3,95 Promille ein Polizeiauto in Berlin-Pankow

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochvormittag ein Polizeiauto so stark gerammt, dass die Airbags in dem Einsatzwagen auslösten. Das teilte die Berliner Polizei mit. Ein Polizist wurde bei der Kollision im Gesichtsbereich verletzt, der Tatverdächtige zog sich Kopfverletzungen zu.

Laut Polizeiangaben meldeten mehrere Zeugen gegen 10 Uhr am Mittwoch einen Autofahrer, der bei der Ausfahrt aus einem öffentlichen Parkplatz in Buch (Bezirk Pankow) sechs Autos touchiert und beschädigt haben soll. Als alarmierte Einsatzkräfte den 39-jährigen Tatverdächtigen dann an der Kreuzung Groscurthstraße/Wolfgang-Heinz-Straße stellten, soll dieser stark beschleunigt und auf den Polizeiwagen zugefahren sein. Der Mann konnte festgenommen werden, eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem Mann ergab einen Wert von 3,95 Promille.

Der verletzte Polizist musste vom Dienst abtreten, der ebenfalls verletzte Autofahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.