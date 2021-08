Der Kenianer Felix Kipkoech hat den 40. Berliner Halbmarathon gewonnen. Er kam am Sonntagvormittag nach 58 Minuten und 57 Sekunden ins Ziel. Bei den Frauen war die Kenianerin Joyciline Jepkosgei die Schnellste. Sie lief die Distanz von 21,0975 Kilometern in 65 Minuten und 16 Sekunden, ein neuer Streckenrekord.

Die schnellsten Deutschen waren Philipp Pflieger (01:03:03) und Rabea Schöneborn (01:10:35), die jeweils Rang acht in der Ergebnisliste belegten. Für Schöneborn, die für die LG Nord Berlin läuft, ist es laut dem Portal "Leichtathletik.de" eine neue persönliche Bestzeit.

Um 8.25 Uhr hatten sich die ersten Starter:innen auf den Weg gemacht: die Inlineskater:innen. Knapp eine halbe Stunde später starteten Menschen mit Rollstühlen und Handbikes. Ab 9 Uhr an ging es schließlich für die Läufer:innen los – in vier Wellen, um größeres Gedränge zu vermeiden.

An der Strecke versammelten sich zahlreiche Zuschauende. Wie bei vergangenen Halbmarathons feuerten auch Drum- und Sambabands die Läufer:innen an. In diesem Jahr waren allerdings nur zehn statt wie beim letzten Halbmarathon 2019 mehr als 20 Bands zugelassen. Damit wollten die Veranstalter die Menge an Zuhörenden reduzieren, die sich früher vor Bands versammelt hatten.

Der Berliner Halbmarathon war nach Angaben der Veranstalter das größte Laufevent in Europa seit Beginn der Corona-Pandemie. Etwa 21.600 Menschen hatten sich angemeldet. Start und Ziel des Halbmarathons lagen wie 2019 zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor auf der Straße des 17. Juni.

Bereits am Freitag waren für den Halbmarathon Straßen gesperrt worden, beispielsweise ein Teil der Straße des 17. Juni und der Platz des 18. März. Seit 8 Uhr ist am Sonntag auch um die Rennstrecke herum kein Durchkommen mehr. Sobald die letzten Läufer:innen eine Straße auf der Laufstrecke passiert haben, werden die Sperrungen wieder aufgehoben. Einige Busse der BVG wurden wegen der Sperrungen umgeleitet, dafür sollten auf den Linien U2, U5 und U6 nach Bedarf (und Verfügbarkeit) längere Züge fahren.