4000 Mülltonnen standen in Flammen Brand auf Firmengelände in Berlin-Reinickendorf

Auf einem Firmengelände in Berlin-Reinickendorf hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, wurden Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr in die Gotthardstraße zu einem „Kleinbrand“ alarmiert. Ein eintreffendes Löschfahrzeug bestätigte den Brand und forderte aufgrund der Größe umgehend Verstärkung an, sagte der Sprecher.

Auf dem Gelände sollen etwa 4000 frei stehende Kunststoffmülltonnen gebrannt haben, dazu sei ein dreigeschossiges, leerstehendes Verwaltungsgebäude von der Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Berliner Feuerwehr war laut Sprecher mit 32 Kräften vor Ort, zum Einsatz kamen auch zwei „Abrollbehälter“ des technischen Dienstes für die Abgabe von Brandschaum sowie zur Unterstützung beim Atemschutz.

Die brennenden Kunststoffmülltonnen sollen zu einer starken Rauchentwicklung geführt haben. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Brand laut Feuerwehrsprecher unter Kontrolle, es fanden jedoch zwei zusätzliche Fahrten statt, bei denen nach Glutnestern Ausschau gehalten wurde. Die Berliner Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, konnte jedoch am Sonntagvormittag noch nichts Näheres mitteilen. (Tsp)