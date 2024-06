72-Jähriger saß am Steuer Mädchen auf dem Fahrrad in Berlin-Pankow durch abbiegendes Auto schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntag ein Mädchen in Berlin zugezogen, als ein 72-Jähriger sie mit seinem Auto angefahren hat.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Achtjährige gegen 17.15 Uhr im Pankower Ortsteil Karow mit ihrem Fahrrad unterwegs. Sie fuhr demnach auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Hagenstraße.

Der Senior hingegen kam mit seinem Wagen aus der Straße Schräger Weg und wollte rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. An der Kreuzung fuhr er das Kind an.

Der Polizei zufolge wurde das Mädchen dadurch am Bein verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten es zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.