Im Süden von Brandenburg sind mehr als 200 Feuerwehrleute bei großen Bränden im Einsatz. In der Lieberoser Heide sind nach Angaben der Leitstelle Lausitz derzeit 80 bis 85 Hektar Wald betroffen. Ein eigentlich am Freitag gelöschtes Feuer ist dort wieder aufgeflammt. Eine Sprecherin sagte dem Tagesspiegel am Sonntagvormittag, das Feuer sei bislang nicht unter Kontrolle: "Es brennt unter anderem auch wieder in der roten Zone, also im munitionsbelasteten Gebiet, das nicht betreten werden darf." Während es in Cottbus in der Nacht zu Sonntag regnete, habe es in der etwa 30 Kilometer entfernten Lieberoser Heide nur genieselt. 90 Feuerwehrleute sind im Einsatz, die Einwohner der umliegenden Dörfer sollen bei starker Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen halten.

Unter Kontrolle, aber nicht gelöscht, sind zwei ineinander übergehende Feuer entlang der Bahnstrecke zwischen Cottbus und Leipzig. Bei Finsterwalde brennen knapp 19 Hektar. Weil die Brandherde weit auseinandergezogen sind, versuchen hier 117 Feuerwehrleute, die Flammen zu löschen. In Wildgrube bei Bad Liebenwerda sind 43 Hektar betroffen und 86 Kameraden im Einsatz. Die Bahnstrecke nach Leipzig ist dadurch weiterhin nicht befahrbar, viele Züge fallen derzeit aus. Betroffen sind die Linien RE10 und RB43. Die Ursache des Brandes war offenbar ein defekter Zug mit Funkenflug. Wie lange die Löscharbeiten dauern, konnte am Sonntagvormittag noch niemand sagen.